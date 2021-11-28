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AI可導盲也可育嬰 創新成果發表

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
台北醫學大學副校長吳介信表示，醫療新創成為新冠疫情下重要的投資項目，盼台北醫學大學新創競賽也能符應這樣的趨勢。（主辦單位提供）
台北醫學大學副校長吳介信表示，醫療新創成為新冠疫情下重要的投資項目，盼台北醫學大學新創競賽也能符應這樣的趨勢。（主辦單位提供）

在導盲手杖上安裝AI，可自動辨識交通號誌，讓盲人走路更安心；藉由蒐集、分析嬰兒肚子裡的聲音，判斷孩子哭鬧原因，讓父母可即時處理！台北醫學大學於28日召開醫療創新成果發表會，台北醫學大學副校長吳介信於會上說，2021年在醫療創新領域的投資金額已超過了3千億台幣。

智慧病床省成本

全國生醫創新創業競賽28日於台北醫學大學發表醫療創新團隊的成果，包括：健康纖維飲食、女性HPV自我檢測、智慧病床等。吳介信說，因為新冠疫情蔓延，生醫新創更嶄露頭角。他說，2021年前兩季世界對醫療新創的投資總金額超過3千億台幣左右，如此多資源的挹注下，盼能「危機變成轉機，轉機變契機」。

他舉例說，因為急性呼吸窘迫症候群(ARDS)患者需要俯臥通氣治療，也要翻身避免褥瘡，過去以「翻身床」作為解決辦法，但由於翻身床動輒數十萬元，得需要5至6名護理人員協助操作。透過創新比賽的集思廣益，發現可透過兩項輔具改善複雜精密的翻身床，並讓成本降低至市售金額的十分之一。

AI能育嬰、導盲

由台北科技大學提出「婦嬰AI照護裝置」，針對新手父母的育嬰問題進行設計。該計劃代表韓晨說，透過收集胎音、腸鳴音，提取特徵進行個人化生物鐘，並透過AI預測嬰兒的照護需求，讓父母能夠立即理解嬰兒哭鬧的原因。

台北護理健康大學「盲人智慧手杖」計劃代表人潘品綸則提出數據說，台灣約有6百名有導盲需求的人，但卻只有42隻服役的導盲犬。該團隊盼透過AI技術來辨識，強化導盲杖的功能，如以AI智慧技術來判斷高低差、連結雲端幫忙導航路線、連結公車到站智慧系統等，希望給予盲人更安全的行走環境品質。

台北醫學大學「LumosHospit」計劃則以大數據與人工智慧，收集並分析臨床實務經驗，輔助醫療人員的決策，如PRS（病房優先辨識系統），協助醫護人員判斷照護優先順序。盼能「降低病患的死亡風險，提高醫療照護品質」。

國立台北科技大學「咕小嚕」代表人韓晨，向現場觀眾介紹AI如何協助父母照料嬰兒。（主辦單位提供）

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