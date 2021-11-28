多肉飲食多排碳 甜食也是暖化幫兇

肉類生產過程造成大量碳排，另外，甜食、飲料與糖果等可避免的飲食項目，也佔了全糧食生產溫室氣體比例中的25%。英國研究指出，政府可藉由推動素食風氣、減少食物生產過程中的排碳，但同時也要嘗試減少飲料與甜食等額外的排碳源，全面性的解決問題。

減少可避免的高碳飲食

衛報指出，全球高達30%的溫室氣體排放來自於糧食生產，過去已有多位專家呼籲，富國應該減少肉食、避免畜牧業相關的甲烷排放與森林砍伐，一份新研究進一步指出，男性多肉飲食者因為生理與飲食文化上的影響，通常會食用更大量的肉類，比同為多肉飲食者的女性多產生四成的溫室氣體。

此外，該研究指出，飲食相關的碳排中，有高達25%是「非必要飲食」，如飲料、甜點、糖果等；而非素食者的飲食項目中，產生過程造成的的溫室氣體排放量，比素食者多59%。另一份研究則指出，純素食的費用比普通飲食便宜約三分之一，因此「低排碳的環保飲食習慣」並不是「有錢人的專利」。

素食主義救地球

CNA報導，新加坡國立大學生物科學系助理主任卡拉斯科提到，不同種類的食物生產過程、對環境造成的影響也有程度之分，比如碳足跡方面，以牛肉、羊肉產生的排放量最為可觀，稻米與大豆種植也是常被忽略的高碳排作物；水土保持部分，則是以甘蔗與咖啡的危害最大。

因此，卡拉斯科認為，改變飲食消費習慣將極大地改善環境危機，他認為，如果人類全部成為素食主義者，食物生產的溫室氣體排放量將下降 70%。

但實際上人類仍需要肉類供應，因此學者建議，農業應逐漸從工業化農業轉向永續農業，透過永續的飼料來源、提高產量、妥善運用養殖廢棄物，將是減碳重要的一步。

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