防清運業者洗產地！高市設廢棄物調度中心防弊查核嚴

為紓解南部空汙沉重壓力，高雄市焚化廠降低焚化量，停收外縣市一般事業廢棄物，引發桃園、台中、彰化、台南等工業區事廢去化問題。為了防止清運業者「洗產地」，高雄市環保局表示，已成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度，並加強焚化爐進廠車輛落地檢查，落實產源現地查核。

高雄市府背負沉重的空汙防制壓力，這次鐵了心下重手，從減少垃圾焚化量來減汙。高雄市環保局所屬的中區、南區資源回收廠，和岡山、仁武垃圾焚化廠，4座焚化廠108年處理量為143萬噸，109年降至137萬噸，市長陳其邁上任後要求積極改善空氣品質，環保局要求今年總處理量應降至133萬噸以內，以達空汙減量目的。配合岡山、仁武兩座公有民營廠合約年底到期，在合約中要求外縣市事廢進廠量應逐年下降。

一般事業廢棄物因去化困難，引發處理清運價格飆漲，傳有清運業者使出「洗產地」手法，為客戶的事廢找出路。高雄市環保局透露有清運業者涉嫌違法以高雄市事廢之名，載運外縣市事廢的不法行徑，已移送調查，絕不姑息這種洗產地的惡質手法。

環保局長張瑞琿說明相關管制作為，先是成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度。由於各焚化廠將陸續分爐次進行整改工程，廢棄物將依各廠處理量能統一調度。相關申請的產源資料，將建立資料庫比對個別清除業者合約資料，揪出重複申請或不合理的數量。

張瑞琿表示，焚化廠加強進廠車輛落地檢查，透過進廠車輛廢棄物落地檢查，釐清產源及是否夾雜不適進廠廢棄物。落實產源現地查核部分，調度中心會針對產源申請進廠數量不合理處，派員進行現場查核，減少清除業者虛報合約量。