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王國材再談環島高鐵 前交長怒：一錯再錯打擊台鐵士氣

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
交通部長王國材日前拋出「環島高鐵不是夢」，引發爭議。本報資料照片
交通部長王國材日前拋出「環島高鐵不是夢」，引發爭議。本報資料照片

交通部長王國材日前重申「環島高鐵」，並預測未來台灣會有20個高鐵站。交通部前部長陳建宇今天在臉書發文批評，「一錯再錯，令人遺憾」，環島高鐵是在「不適當時機講不適當的話」，請不要再信口開河，高鐵南延屏東北伸宜蘭都還沒看到成果，況且也還沒有做可行性評估，現在就談環島高鐵實在讓人覺得太過頭。

陳建宇表示，台鐵沉痾待治都已載浮載沉，亟需王國材拉一把，讓台鐵在三年內完成公司化，而不是一再談環島高鐵、打擊台鐵士氣。交通政策推動不是只靠科技或想像，還要兼顧台灣整體國土規畫、東部區域發展特性、產業發展趨勢、觀光及商業流通需求性，和未來人口老化、少子化等因素，併同再三考慮。

陳建宇說，現在東部三縣市人口加起來才100萬，未來人口數恐怕只降不增，現在真的有需要政策上就決定讓台鐵和高鐵同時運行，讓國家整體資源錯置浪費？台灣東部悠遊、和緩、輕慢生活步調、風格迥異的原住民文化，山水、田園間的清新空氣、生機，才是西部民眾所嚮往。

陳建宇說，但未來如有「環島高鐵」，平常日來東部的商務、旅遊人數依然稀少，只是讓兩鐵互打爭客，而例假日來遊旅客，則因高鐵的高速移動，只會減少停遊日數，不會增加，東部商機自然大減，人潮、錢潮也少了，這會是東部民眾所要的嗎？

陳建宇說，環島高鐵未來環境保護對策更是一大挑戰，必然是關關要過卻都很難過。且王國材一再談環島高鐵，好像一定要取代台鐵，台鐵只擔任區間列車的輔助角色，那現在台鐵花大錢作東部改善工程，包括電氣化、雙軌化、危險路段截彎取直工程、東部行駛新列車等等，這些都是台鐵公司化的必要利基，卻在環島高鐵夢想下，讓台鐵少了奮鬥目標，情何以堪。

至於未來環島高鐵要設20個站的問題，陳建宇說，王國材不要以為「築巢就可以引鳳」，誰知道15至20年兩岸情勢發展，以及未來台灣社會經濟情況？如果沒有在高鐵各站點及周邊投入科技、工業、物流園區搭配誘因，究竟會不會有足夠的大型企業進駐，多令人質疑。就如同20年前西部高鐵也拖到近5年才逐漸有不同站區的開發，「但願王部長能再想想，務實不務虛，畢竟人民的眼睛是雪亮的」。

交通部長王國材日前拋出「環島高鐵不是夢」，引發爭議。本報資料照片
交通部長王國材日前拋出「環島高鐵不是夢」，引發爭議。本報資料照片

高鐵 環島 台鐵

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