擴散條件差 高屏空氣品質連4天橘色警報

在今晚（11/27）金馬獎頒獎典禮圓滿完成後，2021年娛樂界的盛事三大獎項：金曲獎、金鐘獎、金馬獎，在疫情的衝擊下劃下完美句點，相較於過去三金頒獎典禮，因為眾星雲集，又有大咖表演，都是觀眾所期待的，今年的三金頒獎典禮更重視的是參與盛會的娛樂界人有沒有被尊重跟重視，因此，表演節目橋段不少都調整，使得觀眾朋友忍不住在網上喊「冷」。

2021-11-28 14:01