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擴散條件差 高屏空氣品質連4天橘色警報

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高屏地區空品連四天「橘色警報」。圖／取自空品監測網
高屏地區空品連四天「橘色警報」。圖／取自空品監測網

高屏地區空品連四天「橘色警報」，環保署表示，今明兩天西半部位於背風側，擴散條件不佳，另外30日東北季風增強、高屏地區位於下風處，易累積汙染物，到31日前高屏地區空品都為橘色提醒等級，敏感族群外出要格外留意。

環保署表示，28日東北季風稍減弱，環境風場逐漸轉為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件略轉差，汙染物易累積，空氣品質普通。北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

29日環境風場仍為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍差，汙染物易累積，空氣品質普通。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

30日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件良好；高屏地區位於下風處，汙染物較易累積；雲嘉南沿海地區因白天風速較強，可能引發地表揚塵影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空氣品質 宜蘭 東北季風

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