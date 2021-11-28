強度直逼大陸冷氣團！ 周二起有感降溫 這3天剩13度

周二冷空氣襲台，強度直逼大陸冷氣團，中央氣象局表示，周二北台灣一大早就明顯降溫，其他地區也是愈晚愈冷，預計最冷時間為周三至周五的清晨夜晚，中部以北、宜花最低溫剩13度，其他地區也僅16度。

氣象局預報員葉致均表示，今明兩天東北季風減弱，不過南方水氣較多，因此全台都有下雨機會，其中東半部跟南部地區雨勢明顯，宜蘭、花蓮地區會有局部大雨，中部以北地區則以局部及零星降雨為主。

周二有一道鋒面通過，隨後有冷空氣南下，葉致均表示，目前這波冷空氣強度接近大陸冷氣團，通過時北部、東半部地區都有降雨機會，其他地區則以多雲到晴為主。這波冷空氣預計從周二持續影響到周六，北台灣感受最冷，其他地方高溫也明顯下降，周三後天氣轉為乾冷，僅剩大台北東半部有零星降雨，周四後冷空氣強度減弱、白天氣溫回升，但早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。

葉致均說，周二冷空氣南下時，北台灣一大早降溫就「明顯有感」，當天氣溫會一路往下掉，其他地區愈晚也會愈冷。這波冷空氣最冷時間點為周三、周四、周五的夜晚清晨時分，受到輻射冷卻效應影響，中部以北、宜蘭、花蓮地區低溫僅13度至15度，其他地區也僅16、17度。