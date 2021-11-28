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美濃首批白玉蘿蔔開採 白玉蘿蔔、毛豆已認購約9成

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄市府今天上午在美濃舉辦，美濃白玉蘿蔔導入智慧農業智慧農遊線上線下整合體驗活動，吸引大批民眾開採。記者陳弘逸／攝影
高雄市府今天上午在美濃舉辦，美濃白玉蘿蔔導入智慧農業智慧農遊線上線下整合體驗活動，吸引大批民眾開採。記者陳弘逸／攝影

高雄美濃白玉蘿蔔產季開始！高雄市政府今天上午於舉辦美濃白玉蘿蔔導入智慧農業體驗活動，市長陳其邁會同立委邱議瑩等人，一同到美濃區採收今年第一批的白玉蘿蔔。陳其邁說，民眾要提早到平台訂購，晚了就要等明年；還說，美濃的白玉蘿蔔是饕客最愛，今天來是來蹭白玉蘿蔔的聲量。

美濃農會透過股東會活動今年邁入第11年，號召民眾參與蘿蔔、毛豆採收體驗，蘿蔔與毛豆單項作物都是每股700元，蘿蔔每股約可採收40台斤、毛豆每股約20台斤，開採日期從11月中旬延續至12中旬。

市府輔導美濃農會，透過供應農民優質種子，精準控制生產面積約200公頃，並藉由秋冬時節辦理白玉蘿蔔季，整合觀光行銷，帶動地方超過2億產值，加上紅豆、敏豆及橙蜜香番茄等合稱「冬裡作四天王」，能創造超過10億元的產值。

市府農業局指出，美濃農會推動全國最大約1400公頃的農業經營專區，優質蔬菜集團產區申請面積約70公頃，雜糧產銷契作集團產區包含紅豆280公頃、大豆15公頃。

陳其邁說，今天小朋友最快樂一天，能來體驗拔蘿蔔，市府與美濃農會合作，每年都會來促銷，全國品質最好，人間極品的白玉蘿蔔，數量有限，也常有民眾打來市府要訂購，假如沒有透過網路平台，或來這裡親自搶買的話，大概買不到。

陳其邁說，市府近幾年推動智慧農業，提供農民最直接的生產資訊，市府也有智慧農業平台，今年應該會有16案接受補助，雖然在農村但也用科技方式全面跟美濃農會努力，來推動農業的升級，加上今年的大型冷鏈的工廠，美濃未來會成為東九區農業的樞紐轉運，也是農業旅遊的重鎮。

美濃白玉蘿蔔各田區陸續開採，白玉蘿蔔及毛豆計540股，截至目前已認出約9成，認購情形踴躍，除了股東會，也有個人農場不定期上架，都可以選擇，市府廣邀民眾可前往「美濃農會美濃專賣店-活動專區」訂購，或撥打諮詢專線詢問美濃區農會股東會工作小組。

「美濃農會美濃專賣店-活動專區」網址：https://ec.meinong.org.tw/

美濃區農會股東會工作小組，電話：（07）6831624、0975318392

高雄市府今天上午在美濃舉辦，美濃白玉蘿蔔導入智慧農業智慧農遊線上線下整合體驗活動，吸引大批民眾開採。記者陳弘逸／攝影
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美濃 農會 陳其邁

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