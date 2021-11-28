吃「沼渣沼液」長大的雲林農作物 頭好壯壯又友善土地

雲林縣推動畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分多年，除為畜牧廢水去化問題找到解方，農民也減少使用化學肥料及成本，環保局今天舉辦創意市集，邀集相關業者及農民擺攤展售農產品；「友善耕作農產可不輸傳統！」縣長張麗善說，目前464家畜牧場有畜牧糞尿資源利用設施，希望藉機鼓勵還未加入的業者參與，也廣邀農民施灌利用，打造農業永續環境。

環保局長張喬維表示，創意市集以實踐資源循環再利用、土壤作物更自然理念，邀請畜牧業者及農民分享施灌經驗，現場還有農產品伴手禮、畜牧場特色產品、美食饗宴、環保課程體驗及闖關遊戲，傳達畜牧資源化專業知識。

林內鄉農民曾仲義表示，以往傳統耕作方式採用化學肥料，致使農地酸性值高、病蟲害嚴重，約5年前開始使用沼渣沼液灌溉芋頭、水稻及豆類、玉米、蔬菜等農作物後，近5公頃的農地除酸性值明顯減輕，加上現處高資材、化肥上漲時代，成本也相對降低。

曾仲義說，沼渣沼液由畜牧場免費提供農民使用，透過專車、專人載運到稻田間施灌，對農民而言是「省時又省工」。

畜牧業者王銘儀表示，他配合縣府政策執行沼渣沼液澆灌作業4年多，包括稻米、玉米、蒜頭等農作物都是作業的品項之一，其中水稻種植成效最有感，每次產季約需施灌4次。

王銘儀說，初期採一比一施作沼渣沼液機肥，播種後3至5天無需再像往例施化肥，不過因水流均一程度不同，仍會補充些許化肥，但用量已可逐漸減少，播種1至1.5個月施灌第2次增加成長速度，第3次則在出穗前補充足夠肥分，入漿再補最後1次即可，農民反饋產量增加，整期稻作多2至3刈、約200至300台斤。

張麗善指出，畜牧糞尿資源化是未來趨勢，縣府媒合畜牧業者與農民使用經厭氧發酵後的畜牧糞尿，每年約有202萬噸回歸至農田施灌農作物，等同減少6萬包化肥使用，土壤除能更肥沃，也刺激作物生產，且沼氣可回收用於發電，減少溫室氣體排放，還可替代部分化石燃料發電。