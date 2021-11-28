《緝魂》勇奪3金 拍攝地佛手洞迷人 基市行銷探索之旅

第58屆金馬獎得獎名單揭曉，在基隆取景拍攝的《緝魂》除男主角張震封帝，還拿下最佳美術設計及最佳剪輯獎。市府今天表示，基隆市長林右昌第一時間就向得獎者表達恭賀之意，基隆是一個對影視活動相當友善的城市，歡迎各類型電影來基隆取景拍攝。

林右昌說，基隆市原本就有山、海及港口美景，近幾年來市府團隊積極推動各項重大建設，在城市蛻變的過程中，讓基隆市展現許多新舊交替之際，無法言喻的特殊人文風情。

林右昌自許基隆成為全台最友善的協拍城市，透過市府行政作業協助，103、104年協拍件數為35件，到107、108年已達170件。去年和今年因疫情衝擊作業受阻，但至今也已協拍130件，持續增加中，有助將基隆的城市形象成功行銷海內外。

基市府觀光及城市行銷處表示，《緝魂》是一部犯罪懸疑片，劇組選擇基隆拍攝，說明基隆獨特的人文風情、地理景觀著實令人著迷。基隆有港口人文、山海生態、文化歷史的魅力城市，過去曾引領台灣時尚，現在又有太平青鳥、沙灣歷史文化園區、望海巷景觀橋，未來將有地標豎梯、城際轉運站及國門廣場等新景觀，歡迎更多劇組來基隆拍攝，透過鏡頭讓基隆之美無遠弗屆。