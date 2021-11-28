Omicron變異株症狀曝光 住院多為40歲以下年輕人

新冠病毒Omicron變異株取代Delta成為非洲南部主流變異株，引起國際關注，胸腔暨重症專科醫師黃軒今在臉書指出，根據南非醫療協會研判，Omicron主要症狀為「肌肉痠痛、疲憊、輕微咳嗽」，重症入院很少，但「入院的族群，大部分是小於40歲的年輕人」。

黃軒表示，根據南非這2星期收到的消息，目前有88位omicron 確診病例，還有990位疑似病例，南非醫療協會（South Africa MedicalAssociation, SAMA）也針對Omicron做出6點初步研判。

第一，Omicron變異株為輕微症狀表現為主；第二，主要症狀包含「肌肉酸痛，疲憊，輕微咳嗽」，且所有確診病例，並沒有味嗅覺失去。

第三，由於輕症，目前重症入院很少；第四，入院的族群，大部分是小於40歲的年輕人；第五，Omicron變異株為高傳染性的病毒；第六，南非二劑疫苗完成率僅24.1％，因此確診民眾「大多沒有打疫苗接種」。