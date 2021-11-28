新北基宜大雨特報！ 海邊慎防強風長浪

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

氣象局並發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，今天台南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

今、明兩天東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升；南方雲系北移，東半部地區、恆春半島有短暫雨，北部、南部、中部山區及馬祖有局部短暫雨，中部平地及澎湖有零星短暫雨，金門為多雲，今天東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機率。東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，明天基隆北海岸亦有長浪發生的機率。