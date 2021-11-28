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玉手養成術！遠離冬季癢乾裂 盤點十大人氣攜帶型護手霜

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

這樣擦就不癢了！

台灣冷熱溫差太大，不少人有冬季癢的問題，肌膚皮脂分泌減少，加上疫情期間雙手頻頻搓洗噴酒精，保護手部的皮脂層被洗掉，一旦去抓，就越抓越癢停不下來，這時候代表你要好好補充手部水份了。


除了基本保濕，隨身可攜帶的護手霜等產品也可以加強輔助，但是市面上這麼多款要怎麼選呢？今天就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起看看份量落在40ml／40g區間以內的攜帶型護手霜品牌中，網友呼聲最高的前十名心頭好分別有哪些。

Image Source：unsplash

攜帶型護手霜

No.10 Yuan 阿原

以手工皂為人所知的阿原，揉合台灣青草與養生概念，開發樸實、天然的親膚保養品，品牌在陽明山國家公園開闢一座草藥園，招募藥草師，秉持自然農法耕作，招牌護手霜運用有「醫草」美稱的艾草，取其能抑菌的精油成分打造而成，強調為手部特別乾燥者提供修護，有買家實際使用後表示效果相當滋潤之外，香味也很療癒、令人放鬆。

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image source:阿原

No.9 cha tzu tang 茶籽堂

茶籽堂是台灣本土品牌，「茶籽」指的是苦茶，品牌旨在發揚茶油文化，有名的大果苦茶油富含養分，護手霜包裝上的「12%」便是代表添加了12%苦茶油，能夠幫助吸收，目前品牌推出四款護手霜，分別具有修護、滋養、保濕...等功效，其中「肖楠葉修護護手霜」，根據消費者回饋，最初就是被這款馥郁迷人的精油香吸引，一聞成主顧。

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image source:茶籽堂

No.8 The Body Shop 美體小舖

The Body Shop 1976年創設於英國，品牌堅持天然及環保兩大精神，並率先採用不同容量來包裝美妝產品，為顧客提供適宜選擇，30ml的「大麻籽密集修護護手霜」是多年來的熱銷商品，含有大麻籽精華油、甘油，使得潤澤功效拔群，適合工作中常需碰水導致皮膚緊繃的對象，其標誌性、獨特的草本氣味常成為這款護手霜的熱議焦點。

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image source:The Body Shop

No.7 L:A BRUKET

從極簡的包裝風格不難看出L:A BRUKET出身北歐的獨到美學，「L:A BRUKET」從瑞典語翻譯過來是「小工廠」，紀念著在地下室製作手工皂的草創歲月，品牌源於瑞典西岸的一處SPA勝地—瓦倫貝里，提倡順應大自然的保養之道，護手霜產品皆標榜有機認證、無動物實驗，有人分享使用心得，屬於霧面質地的觸感好吸收、保濕感佳。

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image source:10/10 HOPE

No.6 innisfree

韓國品牌innisfree名稱典出愛爾蘭詩人 William Butler Yeats 的作品「The Lake Isle of Innisfree」，定位為環保美妝品牌，採取空瓶回收、減少按壓頭設計等環境友善作為，品牌推出一系列共12款的「濟州香氛」護手霜則以濟州島在12月份間的面貌變化為題，並以「調香製蠟」科技延長產品持香時間，清新、可愛的包裝十分適合送禮。

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image source:innisfree

No.5 Crabtree & Evelyn 瑰柏翠

一度退出台灣市場的英國老牌瑰柏翠，在眾多擁護者敲碗下，於2021年中旬再度回歸，在泛香氛、保養領域佔有一席之地的瑰柏翠透過官網指出，品牌賣的其實不是香皂，「而是故事」，俗稱「小黑管」、頗受歡迎的「園藝大師」系列護手霜，其特殊香味就被使用者形容為混和了本草與土壤，彷若真能引人神遊瑰麗田園風光，相當紓壓。

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image source:瑰柏翠

No.4 SABON

SABON是以色列香氛保養品牌，「SABON」一詞其實是希伯來語中，「香皂」的意思，品牌由手工香皂店起家，逐步拓展為完整的香氛生態系，品牌產品標榜可以享受如同香水一般的前、中、基調香氛，例如「經典護手霜」便在各階段安排了薰衣草、廣藿香、岩玫瑰樹脂等多元香氣展演，憑藉著獨一無二的香味擄獲了大票死忠粉絲。

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image source:SABON

No.3 Jurlique 茱莉蔻

雖然身為澳洲品牌，但茱莉蔻的起源故事其實來自一對德國夫妻，身負植物學與生化專長的兩人一心打造出世上最純淨的護膚品牌，最終選定在南澳阿德雷得山丘建立農場，生產品牌95%植物原料，旗下「玫瑰護手霜」擁有高人氣，除滋潤效果被用戶評價為「很有感」外，淡雅的清香更名列許多護手霜控的最愛，是週年慶等促銷時節的囤貨熱品。

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image source:Yahoo奇摩購物中心

No.2 herbacin 德國小甘菊

大家熟悉的小甘菊在德國熱銷百年，創建於草藥園遍布的赫塞爾河畔，品牌強調所有產品皆在當地唯一工廠研發、生產，將萃取自洋甘菊的精華添加進經典護手霜，可溫和舒緩肌膚，與其他護手霜不同的是，成分當中含有矽複合物，令質地透明偏硬，使用者描述塗抹後猶如隱形手套般，能持久保濕，20ml版本實惠的價格讓它成為許多人的入門款選擇。

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image source:德國小甘菊

No.1 L'OCCITANE 歐舒丹

歐舒丹品牌1976年發跡自法國普羅旺斯，在當地市集販售蒸餾迷迭香精油起家，至今從精油衍伸出各式香氛產品，眾多護手霜品項中，號稱「每兩秒售出一條」的「乳油木護手霜」更是其中不敗經典款，成分中含有20%乳油木果油，有愛用者形容它散發有如淡淡嬰兒爽身粉香味，清爽耐聞，除了30ml攜帶版，也有150ml大容量供居家常備使用。

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image source:pchome

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月24日至2021年11月23日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『攜帶型護手霜品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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