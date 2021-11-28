北台灣周二濕冷再轉乾冷！ 吳德榮：晝晴夜冷至下周日

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天起東北季風減弱，南方有中層雲北移，氣溫略升；北海岸、大台北東側、東半部有局部雨，西半部多雲，中南部有局部零星飄雨的機率，山區較明顯。今天北部17至25度，中部17至28度，南部19至29度，東部16至26度。

明天西半部晴時多雲、東半部偶局部短暫雨；北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼。

吳德榮表示，原分成兩股南下的冷空氣已合併成一大波，影響持續至周六。周二鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台灣先轉濕冷、晚再轉乾冷，北台灣平地最低氣溫遽降至攝氏13度左右，其他地區氣溫亦逐漸下降。

他說，周三至周六乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲、白天氣溫逐日緩升，在陽光下或不覺冷，但夜間因強輻射冷卻加成、早晚氣溫降得非常低，要注意氣溫劇烈變化，調適穿著。

他說，北台灣平地最低氣溫約可降至10度左右，竹苗平地甚至降得更低；台北氣象局也有觸及14度的機率，氣象局≦14度為大陸冷氣團定義。

吳德榮表示，下周日、下周一轉偏東風，冷空氣逐漸減弱，白天氣溫漸升、清晨氣溫仍很低，日夜溫差大；西半部仍晴朗，東半部偶有零星降雨的機率。