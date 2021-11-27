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長照界奧斯卡 81組團體與個人齊聚台中金照獎
台中市今天舉行「2021台中金照獎」表揚活動，入圍長照英雄獎並獲選第一名的吳秀媛說，用「三心二意」的服務態度服務案家；三心是耐心、細心、盡心，二意是視案家如己親的「情意」、永遠多一份關懷的「心意」，希望盡心盡力服度，使長輩過著優雅、尊嚴、自主、快樂、關懷、健康的高齡生活。
台中金照獎是中市首創，為投入長期照顧人員所舉辦，有長照界奧斯卡獎月稱，透過頒獎表揚投入台中市照顧服務的卓越長照服務單位及個人，增進長照人員榮譽感，提升工作價值，翻轉長照服務人員的社會地位。
今年的金照獎，延續去年的八個獎項，包括團體類（卓越A單位、卓越B單位、卓越C據點、卓越住宿型機構）、個人獎（長照新星、長照男神、長照國際巨星、長照英雄）等，除卓越住宿型機構決選出一名得獎外，餘七組均前三名獲獎表揚，合計22名獲選，總獎金30萬9千元。
今年共189個單位及個人報名，創四屆以來新高，競爭最為激烈的是個人獎項中的長照英雄獎，投件數高達56件，最後僅入圍19組；最終選出入圍團體類共22個單位、個人類獎項共38人。
台中市衛生局為了感謝在新冠肺炎疫情期間協助推動長照政策及防疫業務的公協會團體，今年特別新增「長照單位貢獻獎」，並表揚在台中長期照顧管理中心服務10年以上的督導及專員，頒發「照管督導十年貢獻獎」、「照管專員十年貢獻獎」。
台中市衛生局長曾梓展表示：長輩的健康是民眾最關心的事，為因應超高齡社會，衛生局積極推動長照2.0政策，並持續推動各項長照服務並結合數位化科技，預計於12月底推出「台中市長照即時通App 2.0版」，擴充原有App功能，讓家屬及個案可以用App來預約台中市的長照交通車，讓申請服務的流程更簡化透明。
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