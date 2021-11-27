健保數據看聽損（6-6）／聽力損失治療四大特色院所

●高雄榮總：前庭復健治療 專為暈眩病患開設

台北榮總利用一滴血、一滴唾液的基因檢測方式快速篩出先天性聽損新生兒；高雄榮總耳科團隊在南台灣的表現也不遑多讓。據健保署統計，高榮109年治療聽損人數達8406人，全國第一，其中治療暈眩的前庭復健更是獨到，獲許多求診病患信任。

高榮耳鼻喉部下設內視鏡室、超音波檢查室、聽力檢查室、語言治療室、前庭功能檢查室等，2012年引進達文西機器手臂等先進設備，每月門診量近3,500人。其中耳科近十年來在耳內視鏡微創手術及先天性聽損兒人工電子耳的植入領域，有長足進步。

耳科主任林明毅表示，耳科分耳內科及耳外科，耳內科處理聽力、暈眩等問題，耳外科則對耳膜破損或膽脂瘤等進行手術。針對日益增多的暈眩病患開設「暈眩門診」，執行耳內平衡檢查，前庭復健是專為暈眩病人開發的特殊治療，是高榮特色治療之一。目前高榮內耳暈眩檢查儀器與世界同步，領先國內醫學中心。

因應高齡化，高榮耳科對於老年聽損及職業性聽損的病患也十分關注，早先一步發展成人電子耳植入術，林明毅說，政府只針對小兒先天性聽障病患補助裝設人工電子耳，其實在國外，老人聽損病患的需求反而是大宗。

●台中榮總：門診配置耳用顯微鏡 大大提升治療成效

根據健保數據，台中榮民總醫院去年治療聽損人數全國第二，共8196人。台中榮總耳鼻喉部耳科主治醫師郭隸德表示，該院聽力檢查流程線上化、每個門診配置耳用顯微鏡，不斷提升醫療服務品質；小兒先天聽損方面，建立一條龍治療模式，從出生開始由婦幼團隊初篩雙重把關，並與台大基因分子診斷實驗室合作。

郭隸德說，台中榮總近年將聽力流程線上化，縮短病人等候時間，也讓檢查流程更有效率，大幅提升醫療管理及病人滿意度。耳用顯微鏡一般是在手術房才有的配備，為提升治療成效，在每個門診配置耳用顯微鏡，縮短治療時間並提高成功率及滿意度。

郭隸德說明，耳科手術近年來不斷追求傷口更小及治療更加便利，在3D耳內視鏡手術輔助下，讓耳科手術相對傳統方式，傷口更小、時間更短、住院比率更低。在小兒先天聽損方面，從出生開始由婦幼團隊初篩，針對可能有問題的嬰兒到耳科門診做複篩，雙重把關。對於先天性聽損的嬰幼兒，和台大基因分子診斷實驗室合作，針對國人常見的30個聽損基因作檢測。另外，也協助需執行人工電子耳的患者申請社會資源補助，並可專案申請院內惠康基金會補助。

●光田綜合醫院：理學檢查加同理問診 才能找出聽損原因

健保署109年資料顯示，光田綜合醫院聽損治療人數6,705人，居全國第三、區域醫院第一。該院開辦「耳鳴特別門診」20多年來，在國內外頗負盛名，甚至有遠從德國、丹麥跨海就醫的患者。

「別輕易判耳朵死刑！」光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙說，許多病患在外院被診斷無法手術治療，一輩子只能戴助聽器，因而感到絕望，到該院仔細檢查後，才發現並非不治之症。

除了完整的理學檢查和病史詢問，患者最需要的是「有同理心的解釋」。賴仁淙說，聽力損失原因很多，除了聆聽患者症狀主訴，還要用心了解生活型態、情緒及病史，才能找出病因。他舉例，由於暈眩症狀相似，只要民眾看診主訴頭暈，許多醫師即認定是梅尼爾氏症。但根據光田醫院調查，求診病人中只有十分之一是真正的梅尼爾氏症，必須經由聽力檢查及詳細的病史詢問才可判定。

2008年光田領先引進鈦金屬材質人工聽小骨，具有質地輕巧、堅韌、生物相容性高等特性，能為病患量身訂做最適合的人工聽小骨，目前累積成功案例領先醫學中心。其中置換鐙骨手術是最精密的手術之一，精通此項手術的耳外科醫師在國內屈指可數。

●台北榮總：治療聽神經瘤 側顱底手術 全台唯一

據健保署資料統計，109年台北榮民總醫院聽損治療人數為全國第四，5422人。北榮耳鼻喉頭頸醫學部耳科主治醫師王懋哲與北榮神經外科主任許秉權，自2011年起聯手進行側顱底手術，為患者切除聽神經瘤治療聽損，10年來已完成300多例手術。現在北榮已有許多年輕醫師願意投入耳科困難手術。

王懋哲指出，聽神經瘤是良性腫瘤，生長速度緩慢，若患者聽力未受腫瘤影響、腫瘤小於3公分，或經評估患者有生之年腫瘤不會超過3公分，不見得要手術。據統計，約6成腫瘤不太會長大，但若腫瘤達3公分以上，恐壓迫腦幹，才須手術治療。

北榮為全台唯一採用側顱底手術治療聽神經瘤，近年來全台相關患者都會到北榮治療。王懋哲說，目前該院每年治療超過50名患者，幾乎每個月都會進行相關手術。其餘慢性中耳炎引起的耳膜破損、聽小骨修補等手術，仍為耳科最常見的手術項目。

王懋哲說，聽神經瘤不分男女也不分年齡，曾收治20多歲患者的聽神經瘤已長到近5公分，並出現腫瘤壓迫腦幹的走路不穩症狀，才被確診，手術切除腫瘤。提醒出現單側耳鳴、聽力變差，應懷疑可能罹患聽神經瘤，必須盡速就醫檢查。