健保數據看聽損（6-2）／感音性神經聽損 集中60至69歲

聽不到別人說話，總把「蛤？」當作口頭禪，當心是聽力已經受損。根據健保署統計，109年因聽損就醫的患者多達11萬3,530人，集中在60到69歲，共2萬5,175人，男女發生率相當。

耳鼻喉科醫師分析，被診斷為聽損的患者，已經接受手術或是助聽器協助，僅需定期回診，不需要每隔幾個月就醫，但健保數據顯示，台灣聽損患者的盛行率恐怕相當高，加上近年年輕族群長時間使用耳機，聽力損失不自覺，也都讓聽損不只是長者的專利。

109年被診斷為傳導性聽損人數為6756人、感音性神經聽損7萬9015人、混合型聽損4805人、突發性聽損3萬1112人。

傳導性聽損年齡分布以0歲到19歲以及60歲到69歲為大宗；感音性神經聽損則是60到69歲人數最多；混合型聽損也是60歲到69歲最多；突發性聽損發生年齡較平均，不過從40歲以後人數開始微微增加，同樣在60到69歲達人數高峰。

振興醫院耳鼻喉部主治醫師張智惠表示，傳導性聽損患者在臨床上確實多集中在上述兩大年齡層，她分析與發生原因有關。導致傳導性聽損的原因有中耳炎、中耳積水、耳膜破洞、耳垢阻塞、聽小骨斷裂等，依照聽損嚴重度以及發生原因，藉由藥物或是手術改善聽力。

張智惠分析，傳導性聽損患者隨著年紀增長，發生機率愈高，因為年長者免疫力較差，容易引發感染，而60歲到69歲的族群，還能自行就醫，也讓這年齡層的就醫人數相對多。而19歲以下孩子，較多屬於聽小骨受傷所引起的傳導性聽損。

感音性神經聽損則是因為年紀漸長，導致神經退化機率增加；混合型聽損是指同時有感音性神經聽損與傳導性聽損，發生原因則是兩者的總和。

至於突發性聽損，張智惠表示各年齡層都可能發生，與年齡沒有絕對關係，數據顯示40歲以上人數開始增加，可能與免疫力、壓力有關。她解釋，睡眠、壓力、荷爾蒙及耳朵健康程度，都是影響突發性聽損的原因，不是因為年邁才發生。

根據健保資料庫統計，傳導性聽損、感音性神經聽損、混合型聽損患者，多是「雙側聽損」，但突發性聽損多為「單側聽損」，不過「未明示側性」（指無法辨別哪一耳聽損）人數遠高於雙側或是單側的人數。

台北醫學大學附設醫院耳鼻喉科主任林哲玄表示，臨床上傳導性聽損、感音性神經聽損、混合型聽損患者確實是「雙側」同時發生較多，突發性聽損多為「單側」，未明示側性並不是真的沒辦法辨別哪一邊的耳朵聽損，而是大多數醫師初次問診懷疑是聽損後，必須先填診斷碼，再由聽力檢查確定聽損情況，等到檢查出爐再回診，醫師大多不會改診斷碼，導致未明示側性的人數最多。

張智惠表示，傳導性聽損、感音性神經聽損、混合型聽損都與「發炎」、「退化」有關，通常都是雙側一起來。突發性聽損有一半以上原因不明，其他找得到原因的，通常是病毒感染，或自體免疫疾病所致，有時候是因為鼻咽部單側有病灶引起，因此通常是從「單側」開始發生。

根據健保署統計107年到109年的聽損相關手術執行人數、件數，神經性聽損以人工電子耳手術為主。依照現行健保給付規定，人工電子耳手術給付符合特定適應症之兒童、成人，而電子耳特材依現行給付規定限未滿18歲患者使用。107年人數為365人、108年為198人、109年為172人。