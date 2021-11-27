健保數據看聽損（6-1）／65歲以上 每3人就有1人聽損

根據世界衛生組織統計，全球約有3.6億人聽力損傷，特別是65歲以上的長者，大約每三人就有一人聽力損傷。根據健保署109年的統計，國內60歲以上被診斷為聽力損傷的人數，就達6萬1,256人。今天的聰明就醫╳健保大數據帶您深入了解國內聽損人口的治療狀況，作為就醫與預防聽損的參考。

聽損的型態大致可粗分為四種，傳導性聽損、感音性聽損、混合型聽損、突發性聽損。健保署長李伯璋表示，聽力損傷將成為未來超高齡化社會需要被關注的問題。

健保資料顯示，國內聽損年齡分為兩大區塊，0到19歲以及60歲以上。李伯璋表示，新生兒的先天性聽力損傷，發生率大約是千分之三到千分之四；高齡者出現聽損，則是因為老化、感染等因素，只是相較於新生兒，長輩面對聽損，常常會自認「老了就是聽不見」，等到嚴重影響社交才就醫。

李伯璋表示，後天的聽力損傷就像是「溫水煮青蛙」，慢慢發生，患者常不自覺。一旦發現電視音量愈開愈大，別人講話愈來愈聽不到，就得注意聽力是否出現問題，及早就醫。這類因為老化所導致的聽損，需要及早使用助聽器或是治療，才能降低失智或是意外等風險。

根據健保署資料，分析109年聽損患者投保的行業別，以「地區人口、榮民、低收入戶」最多。李伯璋表示，地區人口是指沒有職業、已退休、投保單位在地方公所等，是健保投保人數最多的行業別。地區人口的年齡層也相對其他行業別高，因此聽損的機率也增加。

109年各層級醫院診斷聽損人數排名，以醫學中心最多，區域醫院次之，地區醫院位居第三，基層診所排在第四。李伯璋表示，並不是基層診所沒有能力診斷聽力損傷，而是聽力損傷的確診，大多需要搭配聽力檢查、耳朵功能檢查等，加上後續配戴助聽器也需要聽語師協助，診所大多沒有資源聘請這些專業人力。

至於聽損患者人數變化，根據健保署統計，107年至109年0到19歲被診斷為聽損的人數，依序為7,346人、8,085人、7,146人，人數於109年減少，推測與疫情不敢就醫或少子化有關。

李伯璋表示，聽力對於小朋友而言，是刺激腦部發展的重要關鍵之一。健保署從103年開始討論，106年納入給付，訂定提供給未滿18歲聽損的孩子，可植入單耳的人工電子耳植入體以及聲音處理器，每一組支付點數為58萬左右。每人終生只能申報一組。

健保署醫審及藥材組特材支付科科長張淑雅表示，過去曾討論過要擴及每一個年齡層，但費用太龐大，光是提供未滿18歲聽損孩子單耳的人工電子耳，106年估算就達到1.65億，每年約280組，因此僅提供給18歲以下民眾。

張淑雅表示，108年有專科醫學會提出，健保署應給付雙耳，近期委由財團法人醫藥品查驗中心（CDE）協助進行HTA科技醫療評估，最快今年下半年會重啟討論。李伯璋表示，健保署的財政一直是需要被考量的議題，但他也多次表態，人工電子耳的給付應該雙耳最完整，雖然支付費用很高，但提供給民眾最需要的醫療，是健保署最主要的責任。