皮膚科醫提醒 口服A酸缺貨停藥「爆痘臉恐復發」

受疫情影響，國際物流大塞車、原物料短缺，號稱痘痘界神藥的「口服A酸」也出現供貨困難。多所皮膚科醫師表示，目前口服A酸可能要到明年一月才有貨，然而有民眾因中斷A酸用藥，擔心恐怕讓快治療好的爛痘臉，再度復發。

皮膚科醫師蔡逸姍表示，近期受到國際疫情影響，原物料和海運狀況不佳，不只口服A酸，還有萬用藥膏供貨量也較少，但目前仍有診可提供該藥品。若是平時有服用口服A酸民眾也要注意，口服A酸有兩種吃法，分別是低劑量及高劑量使用者，後者不得已中斷用藥，病情復發可能會再度復發。

她列舉，一名20歲男大生小明，屬嚴重痘痘患者，吃的是標準劑量20毫克，每天服用一次，吃了四個月後，停藥一個月，那可能這期間會開始冒小痘痘、泛油光，若口服A酸累計劑量原該吃滿一年時間，但因中斷一個月，未來可能還要再補吃。

有民眾表示，若口服A酸用藥短缺一個月內，可不可以將剩下的A酸分成好幾天吃，例如從每天吃，變成每三天吃一次，保持用藥的頻率？蔡逸姍說，若真的不得已無法取得藥品，那確實調維持一定頻率服用，勝於「上半月把藥吃光、下半月無藥可用」還來的好。

但蔡逸姍提醒，每個人用藥體狀況和體質不同，無論是要停藥、調整用藥頻率或劑量，務必都藥諮詢醫師才能開立用藥，也千萬不要隨便拿別人的口服A酸服用，除此之外她也表示，「若真的沒有口服A酸，其他抗痘藥物，也可以做救援投手。」

她列舉，好比其他痘痘口腹藥，或者外用A酸和其他痘痘藥膏，也可以跟醫師討論是否要加強，避免藥品缺貨的時候，皮膚不會一停藥，就又開始滿臉爆痘，至於原診所若拿不到該藥品，可以到另一家診所補吃，都是可以的。

但也要注意，有民眾以為使用口服A酸後，發現效果很好就無敵了，開始大肆吃油炸物或熬夜。但若遇到缺貨狀況停藥，少了口服A酸幫忙，在生活飲食仍要忌口，睡眠也要充足，避免過度放縱又造成膚況惡化。