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鐵道局貨車「倒退嚕」侵軌道 王國材下台南緊盯

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

今年4月2日才發生太魯閣號事故，一輛工程車翻入邊坡後侵入正線，遭408次太魯閣號撞上，釀49死、逾200人輕重傷。未料，23日鐵道局一輛貨車因為煞車失靈「倒退嚕」，車尾侵入軌道淨空區域，所幸瞭望員即時發現，阻擋即將通過的區間車。事後鐵道局坦承，該疏失是人為疏失。

交通部長王國材今前往台南勘察「市區鐵路地下化工程」，並實地檢討日前發生的侵入淨空事件。王國材除了勉勵工程團隊辛勞，也指示鐵道局應重視施工品質與工地安全；除了確實做好工地車輛保養紀錄，更要落實臨軌工程的通報機制。

鐵道局說，台南市是一座歷史悠久、文化底蘊深厚的古都，地面、地下都充滿先民們生活的痕跡，施工過程中在地下發現許多建築遺構、遠古文化遺跡，再加上台南市地質為沉泥質沙，常在大雨後出現不明原因的孔洞（例如107年6月19日大同地下道機慢車道陷落），增添不確定的施工風險。

鐵道局說，王國材今天在聽取工程簡報，瞭解工地施工現況及安全提升措施後，在鐵道局長伍勝園及總工程司、中部工程處處長、南部工程處處長及相關同仁的陪同下，勘察台南計畫C211標及C214標臨軌工程，聽取施工人員說明施工關鍵問題及施工細節，並與基層同仁互動。

鐵道局說，王國材勉勵施工團隊，由於台南鐵路地下化工程緊臨鐵路營運路線施工，施工風險高於其他工程，務必加強門禁管制、勤前教育、選擇適宜工法，施工現場務必指派瞭望員，期許大家發揮工程師克服困難勇往直前精神，讓台南計畫各項工程如期如質完工，113年達成全線通車目標。

鐵道局說，針對台南計畫工地11月23日發生吊卡車侵入鐵路行車空間事故，幸施工單位當下緊急處置得宜，未釀成重大災害。對此王國材也指示，鐵道局要通盤檢討防治對策、落實通報程序，不得再發生。

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