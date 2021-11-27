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51歲男子遭鼠咬 昨確診漢他病毒成桃園首例

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園出現漢他病毒感染者，衛生局呼籲民眾做好居家環境清潔消毒，避免老鼠出沒，增加被咬感染風險。圖/衛生局提供
桃園出現漢他病毒感染者，衛生局呼籲民眾做好居家環境清潔消毒，避免老鼠出沒，增加被咬感染風險。圖/衛生局提供

桃園市1名51歲男子10月底在住家被老鼠咬傷，因持續發燒、嘔吐及腹瀉，昨天被診斷感染漢他病毒，成為桃園今年首例，所幸情況不嚴重，目前在家休養，其他家人也無疑似症狀。

桃園市衛生局表示，漢他病毒存在於齧齒類動物尿液、糞便或唾液，主要經由吸入、接觸汙染源或經由齧齒類動物咬傷感染，為人畜共通傳染病，但人傳人機率極低，感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、頭痛、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐、噁心等，經治療後病況將可改善，民眾若有相關症狀應立即前往就醫。

衛生局提醒，年關將近，民眾進行大掃除與清理家園時，應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，減少家中老鼠可能躲藏的死角。而餐廳、飯店、市場和食品工廠等業者，應留意環境衛生，遵守「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」三不原則，也可使用100cc 漂白水原液兌1公升冷水稀釋消毒。民眾若有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。

桃園出現漢他病毒感染者，衛生局呼籲民眾做好居家環境清潔消毒，避免老鼠出沒，增加被咬感染風險。圖/衛生局提供
桃園出現漢他病毒感染者，衛生局呼籲民眾做好居家環境清潔消毒，避免老鼠出沒，增加被咬感染風險。圖/衛生局提供

衛生局 桃園 老鼠

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