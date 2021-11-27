51歲男子遭鼠咬 昨確診漢他病毒成桃園首例

桃園市1名51歲男子10月底在住家被老鼠咬傷，因持續發燒、嘔吐及腹瀉，昨天被診斷感染漢他病毒，成為桃園今年首例，所幸情況不嚴重，目前在家休養，其他家人也無疑似症狀。

桃園市衛生局表示，漢他病毒存在於齧齒類動物尿液、糞便或唾液，主要經由吸入、接觸汙染源或經由齧齒類動物咬傷感染，為人畜共通傳染病，但人傳人機率極低，感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、頭痛、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐、噁心等，經治療後病況將可改善，民眾若有相關症狀應立即前往就醫。