家扶勸募物資遇物價上漲寒流 本報披露今愛心補缺口

雲林家扶每年12月會舉辦歲末冬暖活動，將募得的民生用品送給一千戶受扶家庭，但受疫情影響，今年物資募集慘澹，其中食用油欲募集一千瓶，至今還短差800瓶，經本報披露後，今天上午許多熱心民眾去電家扶中心要捐贈食用油，更有一名善心人士一口氣要補足短差的800瓶，家扶中心社工感謝社會各界在這股景氣不佳、通膨的寒冬中挹注暖流。

雲林家扶中心主任廖志文表示，每年的歲末冬暖是受扶助家庭最期待的活動，中心會將募集到的民生物資，包括米、油、鹽、麵條、牙膏、香皂、洗髮精、沐浴乳等，都是家戶所需的用品。

但今年不只疫情影響，物價頻頻上漲，更讓募款及民生用品募集雪上加霜，往年歲末冬暖需要募集的食用油約一千瓶，今年油比較貴，民眾捐的更少，到昨天才募到二百瓶，社工們都很擔心今年可能會讓受扶家庭失望。

經本報披露之後，今天上午有許多善心人士打電話到雲林家扶中心，指定要捐贈食用油，更有一名善心人士直接向連鎖賣場訂購800瓶食用油，將於下周送到家扶中心，廖志文說，這名善心人士聲音很溫暖，主動詢問我們的地址，自己查詢鄰近賣場訂購，溫暖又貼心的舉動讓社工們感動不已。

雲林家扶督導林珊宇表示，目前食用油的數量已足夠發給一千戶受扶家庭，但麵條、肥皂、洗髮精、牙膏仍有短缺，後續若有民眾來電捐贈，將會詢問民眾是否改捐其他物資，若全數募集完畢，也會請熱心民眾將資源捐贈給其他弱勢團體。

創世基金會斗六分院長張曉蓉表示，受到物價上漲影響，明顯感受到大家惜捐，不少長期支持的捐款人都來電暫停捐款，捐款少了近三成，就連物資捐贈也縮水，「以前大家尿布是一箱一箱捐，現在是用手拎著幾包捐」，現在只求「有就好了」。