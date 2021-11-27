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愛愛時間太短就不行 醫師教3招拯救早洩男

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導

「早洩」男女定義大不同，台灣男性學醫學會今年發表「男性早洩認知調查」研究，發現47%男性認為1分鐘內算早洩，然而37%女性認為5分鐘內都算早洩。泌尿科醫師表示，陰莖於陰道內射精延遲時間中位數為5.4分鐘，平均3至7分鐘都算正常，不過低於3分鐘甚至1分鐘，就要小心早洩問題。

三軍總醫院泌尿外科主治醫師卓育慶日前於「三總健康LIFE直播室」分享，全球男性性功能問題及其盛行率，包括早洩12.4-30.5%、勃起困難12.9-28.1%、失去性趣12.5-28.0%、無法達到高潮9.1-21.2%、性交不愉快7.7-17.4%、性交疼痛29.-12.0%。

卓育慶表示，早洩盛行率接近3成，等於全台有300多萬男性面臨此困擾，盛行率雖然高，但就診率僅7.9%相當低，不願就診原因，包括害羞不敢就醫，或是自信心低落而逃避性行為，也可能長期早洩罹患憂鬱症。

卓育慶指出，陰莖於陰道內射精延遲時間，可做是否早洩的客觀評估，平均中位數約5.4分鐘，在3至7分鐘內皆屬正常。根據醫學會定義，符合三項條件則為早洩，包括時間、無法控制以及心理陰影。小於1分鐘可能是「原發性早洩」，小於3分鐘可能是「續發性早洩」，至於無法控制就射精、或是心理陰影而逃避，也都是判斷要件。

「原發性早洩」為少於1分鐘，自有性行為以來皆是如此，與基因、神經因素有關，盛行率約3.2%較低。「續發性早洩」則是少於3分鐘，平時表現不錯，偶爾會少於3分鐘，可能是健康因素、與伴侶關係緊張、壓力大等有關，盛行率約4.8%。

常見的「變異型早洩」，可能昨天1分鐘、今天10分鐘、後天6分鐘等，都屬於正常範圍的變異，放鬆即可；最怪異的「主觀性早洩」，有些壯士自認要超過30分鐘才行，低於30分鐘都太快，但大眾平均值為5.4分鐘，這樣的觀念「超出常人範圍」，需矯正錯誤認知。

卓育慶表示，早洩會發生原因包括三項，第一為「心理因素」，可能跟伴侶關係不好、先前有不好經驗，被傷害或嘲諷等，造成心理影響；第二是「健康因素」，包括肥胖、攝護腺發炎、甲狀腺疾病等，都是發生早洩原因之一。第三是「腦內」，腦內血清素為關鍵傳導物質，若濃度異常也會影響早洩。

早洩可透過保守治療或藥物治療。卓育慶指出，保守治療包括行為療法及心理治療，3種行為療法有：「停止-再刺激法」將陰莖刺激到快要射精時，停止，待興奮程度降低，再開始刺激，重複三到四次。「減少刺激及敏感度擠壓法」快射精時，擠捏陰莖頂部「小頭」，產生疼痛感並減低興奮程度，然後再重複，不過方法較殘忍，不一定能做得到。「凱格爾運動」治療12周後有六成改善。

另外心理治療方面，卓育慶表示，了解男性內心陰影，可能因早洩與伴侶吵架等，與伴侶彼此和好、互相鼓勵，並排除男性對於性行為表現的焦慮等，都有很大幫助。若行為治療無效，則可需要使用藥物治療。藥物包括內服血清回收抑制劑、外用局部噴劑，皆有助改善延長射精時間，但須注意副作用，內服藥可能頭痛、腹瀉，外用藥過量可能導致性器官麻木、女性感到灼熱感。呼籲民眾及早治療，創造「性福」人生。

陰莖 性行為

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