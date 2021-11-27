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紫紅大花！ 台南農改場育成苞舌蘭「台南4號」花期半年

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南農改場場長楊宏瑛（左）介紹該場育成的苞舌蘭「台南4號」，有花形大花期又長等特色，右為育成者陳俊仁。記者吳淑玲／攝影
台南農改場場長楊宏瑛（左）介紹該場育成的苞舌蘭「台南4號」，有花形大花期又長等特色，右為育成者陳俊仁。記者吳淑玲／攝影

台南區農業改良場近20年育成苞舌蘭品種台南4號，今天技轉給中興大學新化林場，由場長楊宏瑛與興大校長薛富盛共同簽約，去年技轉的苞舌蘭台南3號，在新化林場學生實習館前繽紛盛開而爆紅，期待能為林場增添更豐富的視覺饗宴，薛富盛說，繼桃花心木後，苞舌蘭將成為新化林場的另一特色。

台南農改場長楊宏瑛指出，苞舌蘭是原產於蘭嶼的台灣地生蘭花，非常適合南部氣候，該場自2003年開始進行苞舌蘭育種，先後育出小花的台南1號及2號，2020年再推出台南3號、4號，植株大型，適合台灣熱帶景觀綠美化種植。

台南4號改良自深紫紅色的台南2號，花色紫紅，花朵大、花期長，適合盆缽種植及庭園地植美化。台南4號在新化林場自然環境下，可以持續開花超過半年，不僅吸引遊客駐足欣賞，而且管理輕鬆簡單，非常適合於台灣南部地區庭園景觀。

台南農改場場長楊宏瑛與中興大學校長薛富盛今天完成新品種授權簽約儀式，新化林場表示，苞舌蘭台南4號依花色特性，取名「紫紅苞舌蘭」，技轉後將由林場銷售推廣，非常適合種在庭院。

中興大學校長薛富盛（左二）聆聽台南農改場場長楊宏瑛介紹苞舌蘭特色，表示苞舌蘭將是新化林場的另一特色，左一為新化林場場長吳佾鴻。記者吳淑玲／攝影
中興大學校長薛富盛（左二）聆聽台南農改場場長楊宏瑛介紹苞舌蘭特色，表示苞舌蘭將是新化林場的另一特色，左一為新化林場場長吳佾鴻。記者吳淑玲／攝影
台南農改場場長楊宏瑛（中）介紹該場育成的苞舌蘭「台南4號」，有花形大花期又長等特色，左為育成者陳俊仁，右為雲林分場長楊譪華。記者吳淑玲／攝影
台南農改場場長楊宏瑛（中）介紹該場育成的苞舌蘭「台南4號」，有花形大花期又長等特色，左為育成者陳俊仁，右為雲林分場長楊譪華。記者吳淑玲／攝影
台南農改場場長楊宏瑛（左）介紹該場育成的苞舌蘭「台南4號」，有花形大花期又長等特色，右為育成者陳俊仁。記者吳淑玲／攝影
台南農改場場長楊宏瑛（左）介紹該場育成的苞舌蘭「台南4號」，有花形大花期又長等特色，右為育成者陳俊仁。記者吳淑玲／攝影

台南 中興大學 農改場

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