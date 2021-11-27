紫紅大花！ 台南農改場育成苞舌蘭「台南4號」花期半年

台南區農業改良場近20年育成苞舌蘭品種台南4號，今天技轉給中興大學新化林場，由場長楊宏瑛與興大校長薛富盛共同簽約，去年技轉的苞舌蘭台南3號，在新化林場學生實習館前繽紛盛開而爆紅，期待能為林場增添更豐富的視覺饗宴，薛富盛說，繼桃花心木後，苞舌蘭將成為新化林場的另一特色。

台南農改場長楊宏瑛指出，苞舌蘭是原產於蘭嶼的台灣地生蘭花，非常適合南部氣候，該場自2003年開始進行苞舌蘭育種，先後育出小花的台南1號及2號，2020年再推出台南3號、4號，植株大型，適合台灣熱帶景觀綠美化種植。

台南4號改良自深紫紅色的台南2號，花色紫紅，花朵大、花期長，適合盆缽種植及庭園地植美化。台南4號在新化林場自然環境下，可以持續開花超過半年，不僅吸引遊客駐足欣賞，而且管理輕鬆簡單，非常適合於台灣南部地區庭園景觀。