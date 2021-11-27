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桃園苦茶油節大溪開幕 美食、農遊、文化體驗逛花海

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
苦茶油可以烹調美味料理和設計生精緻營養的便當。記者鄭國樑／攝影
苦茶油可以烹調美味料理和設計生精緻營養的便當。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦今天上上午前往大溪參加桃園苦茶油節開幕，指出苦茶油號稱「東方橄欖油」，大溪、龍潭、楊梅、龜山都有種植，農民以自採、自榨、自銷的在地經濟模式，建立特色品牌，有機、健康且品質非常好。這次是第1屆桃園苦茶油節以食、農、遊3大主軸方向，規畫金牌廚師苦茶油料理秀、在地小農市集、當地農園導覽遊程等活動，歡迎大家來大溪吃美食、農遊小旅行、買苦茶油伴手禮，體驗大溪多面向的旅遊魅力。

苦茶油節下午還有展售，鄭文燦表示，桃園休閒農業區已成為觀光旅遊亮點，大溪有月眉、康莊兩大休區各具特色，月眉花彩節每年吸引80萬名以上遊客，康莊是全國最大的有機農場聚落，剛獲得金牌農村的肯定。

苦茶油節在大溪草嶺溪流域的永福舉辦，草嶺溪流域包含福安、美華、永福三個地方，有許多景點如慈湖、頭寮、山城、順和煤礦遺址、山豬湖等，形成豐富的旅遊帶，目前草嶺溪地區也在爭取劃設休閒農業區。

鄭文燦說，草嶺溪區域過去是大溪的第1站、台3線的起點，也是1895年乙未戰爭中分水崙戰役的部分古戰場，在地的龍山寺是烏塗窟地區具有歷史價值、好山好水的寶地。現在的草嶺溪地區具旅遊發展潛力，除了苦茶油、茶園、果園等，過去的小火山地質也適合種植咖啡，加上規畫中的山城老街迷宮、慈湖百吉休閒林蔭步道，以及順和煤礦遺址，市府正在進行文史調查還，要把大溪煤礦史妥善保留下來。

鄭文燦也提到，過去永福位於鳶山堰水庫集水區範圍，開發受限於土地使用管制，如今市府與營建署調整集水區保護規定，只要沒有污染且具備排水計畫就可以開發，因此已規畫興建永福里市民活動中心，相關預算由大溪區公所執行。

大溪區公所表示，大溪花彩節現場有接駁車來往苦茶油節活動會場，讓遊客來大溪不僅能逛老街、賞花，還能品嘗在地優質苦茶油料理，更多資訊可搜尋桃園市大溪區公所、及草嶺溪休閒農業發展協會粉絲專頁。

立法委員湯蕙禎、市議員李柏坊、陳治文、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、大溪區長陳嘉聰、龍山寺董事長陳有盛都出席活動。

鄭文燦（左）肯定苦茶油產銷班的努力。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（左）肯定苦茶油產銷班的努力。記者鄭國樑／攝影
桃園市苦茶油節在大溪熱鬧開幕。記者鄭國樑／攝影
桃園市苦茶油節在大溪熱鬧開幕。記者鄭國樑／攝影
苦茶油的日常生活用途相當廣泛。記者鄭國樑／攝影
苦茶油的日常生活用途相當廣泛。記者鄭國樑／攝影

苦茶油 草嶺 桃園

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