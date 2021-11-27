提早出現「滿頭白髮」 醫師提醒：骨質疏鬆、心臟病恐找上門

擁有一頭烏黑亮髮，是顯年輕的象徵。但如果年輕人長白髮，可能是身體出問題了！外科醫師江坤俊指出，提早出現白髮的原因，多數是因為血液循環不佳，這時受影響的不只是頭髮顏色，還會導致骨質形成不良，得到骨質疏鬆的機率提高4倍，歐洲研究也發現，「少年白」得到心臟病的機率是一般人的5倍。

白髮被視為「智慧」的象徵，但出現在年輕人身上，則要擔心是否身體出狀況。江坤俊在「江P醫件事」YouTube提到，人的頭髮可以呈現黑色，是因為黑色素細胞的緣故，但到了30歲以後，黑色素細胞就會開始耗損，平均每十年耗損8%-20%，到了50歲以後，頭髮半白是正常的老化現象。

但有些人明明還很年輕，不到40歲就開始長出許多白髮，江坤俊解釋，這是因為黑色素細胞不太健康，有可能因為「血液循環不好」，或是「抓頭皮傷到黑色素細胞」，而提早出現白髮。

江坤俊進一步說明，中醫上有個說法，「白髮出現的位置對應身體五臟六腑的疾病」，像是如果白髮出現在額頭，可能代表脾胃、腸胃功能不好，如果長在兩鬢，則代表肝臟功能不好。以西醫來看，出現白髮的年紀較早，多數是因為血液循環不好，得到骨質疏鬆的機率也是一般人的4倍。

江坤俊表示，良好的血液循環可以維持黑色素細胞的健康，如果血液循環不好，對於造骨細胞也會有影響，他也指出，歐洲曾經研究過2千名40歲以下，提早出現白髮的年輕人，發現得到心臟病的機率是常人的5倍多，與血液循環不佳有關。

維持烏黑亮髮的關鍵，江坤俊強調，「最根本的方法就是戒菸、戒酒、控制體重」，這三項是最容易傷害黑色素細胞的。江坤俊建議，可以觀察父母出現白髮的年紀，如果父母30多歲就出現白髮，自己也在類似年紀就有白髮，那可能是基因問題，但如果父母50幾歲都沒有白髮，自己30幾歲就滿頭白髮，那要小心是「身體已經出問題了」。