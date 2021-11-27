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下周二冷空氣襲台！ 強度逼近冷氣團 下周四清晨最冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，下周二鋒面快速通過，接近大陸冷氣團等級冷空氣接著南下，下周三整天都很冷，下周四清晨則是最冷時間點，北部低溫下探14度。本報資料照片
中央氣象局說，下周二鋒面快速通過，接近大陸冷氣團等級冷空氣接著南下，下周三整天都很冷，下周四清晨則是最冷時間點，北部低溫下探14度。本報資料照片

下周又要變更冷。中央氣象局說，下周二鋒面快速通過，接近大陸冷氣團等級冷空氣接著南下，下周三整天都很冷，下周四清晨則是最冷時間點，北部低溫下探14度。至於下周是否有兩波冷空氣接力襲台，氣象局認為減弱感受不明顯，「下周二到下周末都維持很涼、冷」。

氣象局氣象預報員官欣平說，今天依舊受東北季風季風影響，明、後天減弱。今天水氣多，中部以北、東半部雲量偏多會下雨，尤其基隆北海岸、宜蘭留意局部較大雨勢，會持續有點久，至少下到明天，大台北、桃竹苗等地則今天下半天水氣就會減緩，降雨頻率跟強度有下降，但還是會下；今天南台灣雲量同樣偏多，但天氣比較好，有部分地區會出太陽。

氣溫方面，官欣平說，今天大台北地區高溫22度，北部25度，明天氣溫會回升，大台北會回到25、26度，中南部則可以飆到28度。低溫沒有太大變化，各地都在18到20度。

氣象局說，下周二鋒面通過，接著冷空氣南下，目前資料顯示，冷空氣強度介於東北季風到大陸冷氣團間，北台灣白天溫度不升反降，天氣轉冷，其他地方入夜後也有冷的感覺；北部及東半部地區白天以前有局部短暫雨，晚上開始水氣減少，天氣轉乾，中南部為多雲到晴。

官欣平說，下周三整天都很冷，中部以北、東北部低溫很有感，下探14、15度，中南部16到18度；最冷時間點是下周四清晨，因為有輻射冷卻加成效應，台北有可能降到14度以下。高溫部分，北台灣降幅明顯，下周二開始北部高溫只有18、19度，中南部降到25、26度。

官欣平說，下周三白天到下周四，是該波冷空氣稍微減弱時間，但沒有真的減緩，各地還是偏冷。對於有氣象專家指，下周五又會有新一波冷空氣報到，他則認為冬天一波波冷空氣很正常，且因為下周四冷空氣減弱不明顯，所以也不會感受到下周五變多冷，下周二開始到下周末都很涼、冷，感覺上是延續的。

至於高山會不會下雪，官欣平說，還在評估，或許下周二正在降溫的過程，水氣有搭配上就有些降雪機會。

氣象局 冷氣團

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