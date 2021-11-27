國手醫療後盾！5東奧選手簽名照裱框贈高雄長庚醫院

高雄長庚學團隊連續8年提供整合性醫療照護，也為今年東京奧運選手提供強力醫療後盾；院方今天舉辦第二屆運動醫學年度學術研討會，開幕儀式，邀請東奧選手代表李智凱、譚雅婷、陳念琴、林郁婷、王羿達參加，成為這屆研討會亮點；5名國手也將個人奮戰簽名照表框，贈送給院方表達謝意。

長庚運動醫學照護選手近年國際大型賽事表現傑出，今年東京奧運由長庚運動醫學團隊支持的照護選手，勇奪1金、3銀、2銅佳績。因此，今年「2021長庚運動醫學第二屆學術研討會」，院方特別競技體操運動員李智凱、射箭運動員譚雅婷、拳擊運動員陳念琴、女子拳擊運動員林郁婷、空手道選手王翌達出席。

院方表示，為提供運動員更精進的醫療品質與照護，長庚運動醫學團定時集結團隊專家學者進行研究與臨床的深度探討，繼去年11月28日舉辦首屆學術研討會受好評，因此，這屆除邀請國手分享，還邀兩名國外專家視訊演講，讓長庚運醫接軌國際。

這屆研討會由多個院區、專科等醫療團隊參與；長庚決策委員會主委程文俊指出，長庚醫院結合13個專科，上百名醫師、藥師、營養師、心理師等專業人員組成運動醫學團隊，從運動醫學、運動防護、運動營養、運動禁藥、運動心理與運動研究等專業知能，提供全方位「醫療端」照護。