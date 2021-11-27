台塑和長庚推動社區健康有成 「萬歲團」表演全場驚艷
台塑企業與長庚科技大學、雲林長庚紀念醫院今天在晁陽綠能園區舉辦「長者健康促進成果發表會」，邀請麥寮、台西、崙背、褒忠、東勢、四湖鄉與彰化縣大城鄉共10個社區成果發表，參與長者多達285位，年齡合計超過1.9萬歲，其中更有4位長者年齡超過90歲，堪稱「萬歲團」的健康成果和演出，全場驚艷。
為促進麥寮園區鄰近居民健康，長庚科技大學健康促進團隊2010年起深入麥寮、台西社區及學校等場域推動菸害防制、健康減肥、肝炎防治，2018年並以這兩鄉社區健康推行經驗，擴大至崙背、褒忠、東勢、四湖鄉及彰化縣大城鄉等六輕鄰近七鄉鎮積極營造社區健康環境。
該團隊規畫樂齡社區衛教課程，除養生保健、均衡飲食、規律運動等宣導，更著重「預防及延緩失能健康關懷」，持續推動「全腦健康促進」、「玩遊戲健腦」課程，提供長者知能、心肺功能、肌耐力訓練，營造全齡健康氛圍。以寓教於樂課程設計，挑戰長者體能的想像力，打破年齡自我設限，以樂齡、逆齡、忘齡三步驟來延緩老化。透過課程參與，長者沒有再退化，語言反應也多一些、思路更清楚、生活功能獲改善、情緒更快樂、穩定。
長庚科大健康促進團隊及雲林長庚醫院辦理社區健康促進競賽、成果發表會已第4個年頭，受到肯定，今年九月配合防疫規範開辦社區長者夏令營，並決定如期舉辦2021成果發表會，麥寮鄉海豐、施厝、三盛、台西鄉溪頂、崙背鄉港尾、褒忠有才、東勢鄉和安等社區、褒忠鄉老人會、四湖鄉樂齡學習中心與大城鄉潭墘社區熱烈參加，希望疫情期間，藉由發表會仍可擴大社交範疇，推動自我照顧，提升健康，更讓各路英雄大顯身手的機會。
瑜珈環伸展操、改良式八段錦、肌耐力訓練、腦力激盪、舞蹈、手作DIY，每位長者各顯神通，場場精彩，贏得滿場喝采。雲林長庚醫院黃東榮院長表示，自2018年成立社區健康照護中心起，針對鄰近七鄉鎮社區的健康、飲食、運動、用藥、疾病等給予個別化衛教。透過巡迴關懷將預防醫學知識、健康促進活動帶入社區，並長期追蹤鄉民健康，協助鄉民提升自身健康維護，讓雲林沿海地區成為健康社區典範。
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