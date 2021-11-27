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連波特王都大推的自傳書 我們想知道你的生命故事「從前從前精彩人生獎」徵件開跑！

聯合新聞網 / 台北訊

「為自己寫自傳，自己的成就自己定義！」壯世代教科文協會舉辦「從前從前精彩人生獎」，即日起至明年1月31日，只要回答「6道題目」即可參加徵選，年滿50歲就已可報名。邀請壯世代們書寫、且並分享自己的故事，感動他人還能拿好禮！

為自己的精彩人生喝采-從前從前自傳書

「想為自己留下一本自傳，又不知道怎麼著手嗎？」台灣高齡化政策暨產業發展協會（簡稱高發會），2015年於荷蘭引進對話互動型態的《從前從前……》自傳書，不需要從零開始，只要回答完書中的200道題目，就可以完成屬於自己的自傳！高發會以《從前從前……》為工具，已經輔導超過3000位壯世代完成他們自傳，更曾將這些作品在北中南舉辦「從前從前精彩人生獎」，感動數萬人。最近連知名年輕網紅「波特王」也在自己的影片上分享這本自傳書，藉此了解自己祖母的故事，引發大批各個世代網友的關注。

今年壯世代教科文協會接棒這項活動，希望幫更多壯世代回顧人生。壯世代教科文協會執行長吳庭宇表示，每個人的人生都是獨一無二的經典，透過書寫的過程，壯世代可以療癒自己並感動他人，還能讓家人更了解自己，甚至迎來嶄新的人生觀，因此鼓勵所有壯世代都來參與，為自己的人生喝采。

從前從前精彩人生獎 讓大家聽見你的故事

【活動參加辦法】

一、初選

•參加資格 : 年滿50歲。

•參加方式 : 即日起至2022年01月31日 (一)止將報名表及初選6道題目提交給活動小組。報名表下載：https://reurl.cc/NZEOWq

•提交方式 :

1. 將掃描檔案，E-mail 至 strong.generation101@gmail.com

2. 將紙本檔案，郵寄到「100台北市中正區鎮江街3號7樓」【壯世代教科文協會】收。

•初選入選名單將於壯世代臉書頁面公告。活動小組將於公布名單後，個別以電話通知 (預計入選40名) ，並免費提供《從前從前……》自傳書。

二、決選/頒獎典禮

•通過初選的作者請於2022年4月30日 (六) 前提供《從前從前……》自傳書

正本。

•決選入選名額 : 20名。活動小組將於公布名單後，個別以電話通知。我們將

邀請決選作者前來參加【從前從前精彩人生獎】頒獎典禮，與大家一起分享您不同的精彩人生故事。

•決選作者將獲得價值3萬元的禮包以及獲邀參與壯世代Podcast廣播節目嘉賓。

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