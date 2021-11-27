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國境之南泡湯賞浪漫夜景 銅板價接駁車一次滿足

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
為方便民眾到屏東四重溪溫泉區泡湯賞浪漫夜景，縣府不僅提供免費預約復康巴士，還貼心安排單程票價最高50元銅板價的接駁車。圖／屏東縣政府提供
為方便民眾到屏東四重溪溫泉區泡湯賞浪漫夜景，縣府不僅提供免費預約復康巴士，還貼心安排單程票價最高50元銅板價的接駁車。圖／屏東縣政府提供

屏東縣車城鄉四重溪溫泉區近年因溫泉公園璀璨夜景爆紅，當地泉質有「美人湯」之稱，加上夢幻浪漫夜景，被喻為「南台灣最美湯」；今年以「北國之春」為主題，以「白、櫻」和粉色漸層燈海作主要規畫，本月13日點燈後人潮絡繹不絕；為方便民眾泡湯賞浪漫夜景，縣府不僅提供免費預約復康巴士，還貼心安排單程票價最高50元銅板價的接駁車。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，四重溪溫泉季活動期間，為滿足身心障礙朋友出遊和泡湯需求，縣府去年起規畫免費復康巴士接駁，活動期間身心障礙者可撥打預約專線，提前預約復康巴士，出遊不用等，還可選擇從枋寮火車站、林邊火車站及恆春轉運站搭乘，可直達四重溪溫泉公園。

她說，為方便遊客前往，縣府也推出接駁專車，搭配原有的518班次公車自枋寮火車站到四重溪溫泉公園，上午8點起到晚上9點都有車次往返，農曆期間除夕與初一停駛；遊客可搭火車到枋寮火車站，轉搭接駁車或518公車前往，這條路線也串聯車城鄉其他景點，沿途會停靠海口港、福安宮及車城站，每天自四重溪發車的末2班車，還會停靠枋寮火車站後直達屏東轉運站，讓遊客轉乘更便利。

她說，接駁車路線讓遊客不用舟車勞頓，能更好規畫泡湯賞景旅遊行程，乘車還送限定四重溪小摺扇，活動期間接駁車票價單程優惠最高只要50元，省荷包又環保低碳。

屏東四重溪溫泉公園今年以「北國之春」為主題，以「白、櫻」和粉色漸層燈海作主要規畫，本月13日點燈後人潮絡繹不絕。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉公園今年以「北國之春」為主題，以「白、櫻」和粉色漸層燈海作主要規畫，本月13日點燈後人潮絡繹不絕。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉公園今年以「北國之春」為主題，以「白、櫻」和粉色漸層燈海作主要規畫，本月13日點燈後人潮絡繹不絕。記者潘欣中／攝影
屏東四重溪溫泉公園今年以「北國之春」為主題，以「白、櫻」和粉色漸層燈海作主要規畫，本月13日點燈後人潮絡繹不絕。記者潘欣中／攝影

溫泉季 火車站 巴士

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