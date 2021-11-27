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台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫 搬進山海美景美食

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫，8在地特色業者聯展。圖／基隆市政府提供
台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫，8在地特色業者聯展。圖／基隆市政府提供

台北國際觀光博覽會昨起到29日在台北世貿1館熱鬧展開，吸引不少民眾進場，基隆市政府邀8間在地特色業者，有借問站、創生商圈及特色伴手禮店家等設基隆主題館，每日推出品牌推廣、DIY體驗及互動遊戲等多種活動搭配山海特色景點，有濃濃「海派浪漫」風格。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆特色景點有基隆地標公園、基隆嶼、望幽谷、阿拉寶灣等，以及近期基隆竄紅的太平青鳥書店與沙灣歷史文化園區的「誠品限定店」。

曾姿雯處長表示，現場活動除了在地商家推出多重優惠方案，也特地安排豐富活動，包含打卡贈禮、舞台互動遊戲及全館購物滿800元抽獎，最特別的是集章送好禮活動，於基隆館商家區集滿5個章並拍照打卡，可獲得海派浪漫手工肥皂或文創筆記本。今天起3天有手作蛋捲、手捏鯨鯊造型黏土、手工真皮靴鑰匙圈活動，適合闔家大小一同體驗，攤位編號B219。

台北市旅行商業同業公會理事長吳志健、台灣旅遊交流協會會長賴瑟珍等到到基隆館參觀，基隆風格的特色伴手禮，為基隆館帶來買氣。

基隆主題館今年邀集8間在地特色業者聯合參展，包含地方創生的「委託行商圈」、在地青年自創品牌「凡人與路Monazu手工鞋」、飛魚卵行家「阿里棒棒」、特色海鮮醬料的「心干寶貝」、鮮味伴手禮「漁品軒」、海味夾心手工蛋捲的「蔡技食品」等，還有海科館及陽明海洋文化藝術館。

台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫，8在地特色業者聯展。圖／基隆市政府提供
台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫，8在地特色業者聯展。圖／基隆市政府提供
台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫，8在地特色業者聯展。圖／基隆市政府提供
台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫，8在地特色業者聯展。圖／基隆市政府提供
台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫，8在地特色業者聯展。圖／基隆市政府提供
台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫，8在地特色業者聯展。圖／基隆市政府提供
台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫，8在地特色業者聯展。圖／基隆市政府提供
台北國際觀光博覽會基隆館海派浪漫，8在地特色業者聯展。圖／基隆市政府提供

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