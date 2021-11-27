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高雄主辦2022台灣燈會「湖映森光」測試畫面搶先曝光

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
2022台灣燈會場地之一的衛武營都會公園營造「湖映森光」展區，測試畫面提前曝光。圖／高市觀光局提供
2022台灣燈會場地之一的衛武營都會公園營造「湖映森光」展區，測試畫面提前曝光。圖／高市觀光局提供

明年台灣燈會將在高雄舉辦，高雄市府將打造愛河灣及衛武營雙主場燈會場域。籌備團隊發現，衛武營公園都會的樹與森林適合融入燈會作品，面積最大的北湖將是光影最佳的演繹空間，今天公布「湖映森光」測試畫面，2022台灣燈會吸睛景點提早曝光。

2021年台灣燈會在新竹因疫情停辦，轉型光臨藝術節。今年5月，高雄市府在衛武營藝術中心舉辦接燈儀式，市長陳其邁從新竹市長林智堅手上接下明年度主辦權，宣布2022台灣燈會高雄見。

市府指出，明年燈會將是2010年縣市合併以來第一次舉辦台灣燈會，市府希望打造共榮概念，選擇愛河灣及衛武營當雙主場。衛武營部分涵蓋衛武營藝術中心與廣袤都會公園，副市長史哲率團隊多次勘查，在不同時段感受森林、樹木、湖水、小丘等多樣地景。

團隊發現，面積廣大的北湖位在主建築物正對面，不僅占地利之便，且是光影演繹的最佳空間，利用多層次佈光及水上倒影營造出「湖映森光」展區，透過森林與光影設計，可讓觀眾感受斑斕色彩波動景色。

副市長史哲說，民眾對LED燈串、燈隧道、七彩網燈等場景不陌生，記得參加過「那場」台灣燈會，但燈會所在城市或空間印象模糊，這次高雄主辦台灣燈會，想加深城市景觀概念。

2022台灣燈會場地之一的衛武營都會公園營造「湖映森光」展區，測試畫面提前曝光。圖／高市觀光局提供
2022台灣燈會場地之一的衛武營都會公園營造「湖映森光」展區，測試畫面提前曝光。圖／高市觀光局提供
2022台灣燈會場地之一的衛武營都會公園營造「湖映森光」展區，測試畫面提前曝光。圖／高市觀光局提供
2022台灣燈會場地之一的衛武營都會公園營造「湖映森光」展區，測試畫面提前曝光。圖／高市觀光局提供

台灣燈會 衛武營 新竹

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