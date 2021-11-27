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下周二起顯著轉冷！下周五又有新一波冷空氣接力

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下周二起顯著轉冷！ 下周五又有新一波冷空氣接力

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
周末水氣仍多氣溫漸升，下周轉冷，挑戰下半年最低溫。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
周末水氣仍多氣溫漸升，下周轉冷，挑戰下半年最低溫。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，周末水氣仍多氣溫漸升，下周轉冷，挑戰下半年最低溫

今天持續受到東北季風影響，各地雲量仍多，北部、東半部天氣陰有陣雨，東北部留意較大雨勢；西半部白天期間雖偶有陽光探頭，但大致上是多雲到陰，並有零星短暫降雨機會。

天氣風險公司說，明天、下周一高壓迅速東移至日、韓一帶，台灣轉為偏東風環境，但由於水氣仍然偏多，整體的天氣狀況不會改變太多，東半部維持陰雨，西半部白天可見陽光，晚間水氣再增多，局部有短暫小雨機會，山區受地形影響，降雨會比較明顯一些。北部高溫可回升至24-26度、中南部差異不大27-29度。

下周二鋒面通過，主要影響北部及東部，將有一波陣雨且有短時較大雨勢機會，不過到了晚上後方的乾空氣會逐漸移入，除了北部、東北部還是雲量稍多以外，其餘地區會轉為穩定多雲到晴的天氣。

天氣風險公司說，這波冷空氣較強，下周二溫度顯著下降；下周三北部全天偏冷、中南部日夜溫差大，要注意溫差對身體的影響。各地低溫13-16度。

下周四、五冷空氣稍減弱，但早晚仍冷；很快下周五又會有新的一波冷空氣遞補下來，造成氣溫沒有明顯回升就又再度轉冷，並且持續到下周末。

天氣風險公司說，目前看來同樣會是偏乾的冷空氣，各地天氣大致上都不錯，北部雲量也會減少，夜間在冷空氣及明顯輻射冷卻作用配合下，有局部極端低溫發生的機會，有機會挑戰今年最低溫，不過第二波冷空氣已經到預報末期，不確定性很大，後續觀察。中北部、東北部低溫12-14度，南部、花東13-16度。

低溫

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