下周二起冷空氣襲台 吳德榮：晝晴夜寒

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風影響，北部、東半部有局部雨，中部山區有零星降雨，中南部多雲時晴；北台偏涼，中南部舒適微熱早晚涼。北部16至23度，中部16至28度，南部17至30度，東部16至26度。

明天起東北季風減弱，氣溫逐日漸升；明天北海岸、大台北東側及東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲；下周一西晴東偶雨；北台舒適、中南微熱，各地早晚涼。

他說，下周二鋒面快速掠過，大陸高壓的乾冷空氣緊接南下，北台先轉濕冷、晚再轉乾冷，北台灣平地最低溫遽降至13度左右；其他地區氣溫亦逐漸下降。

吳德榮表示，下周三起乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間強輻射冷卻加成，早晚很冷；下周四至下周六的白天，因陽光加熱、氣溫逐日漸升、早晚因強輻射冷卻、氣溫仍很低；下周四、周五清晨北台灣平地約可降至10、11度；台北氣象局也有觸及14度的機率，大陸冷氣團定義為氣象局≦14度。

吳德榮說，原第二波冷空氣有部分與前波合併，延長第一波的影響至下周六白天才減弱；而第二波鋒面調整為下周日抵達，其後的冷空氣已沒原模擬那麼強了。可見模式模擬理論上有不確定性，且隨著時間擴大，使用時不該忽略其不斷調整的特性，應持續參考最新的資料。