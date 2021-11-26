見居服員幫長輩洗澡剪指甲 淑芳阿姨忍不住淚崩了

衛福部長照司今舉辦「長照2.0創意微電影創作競賽」頒獎典禮，邀請82歲的金馬影后陳淑芳擔任頒獎嘉賓，以健康高齡者及專業演員的角色，給年輕創作者勉勵，期盼社會大眾關心長照議題。在看到首獎作品「愛在長照 照常微笑」，照服員替長輩洗澡、剪指甲等，陳淑芳也感動忍不住淚崩。

陳淑芳表示，拍戲這麼多年，也演過不少次需要被人照顧的角色，這次受邀參加衛福部的活動，第一次知道長照2.0、並知道有「照服員」這個職業，認為這政策很好，年輕人一方面要多花時間陪長輩，也可以放心外出工作打拼，長照團體可與老人家互動，以及提供照顧服務，影片中看到照服員替長輩修指甲，認為「服務員太偉大了」。

獲得參獎的「守護故鄉的ㄚ伯」，影片主角為59歲的居家照服員廖本源，他擔任照服員4年時間，從業務工作退休後，原本先照顧年邁雙親，父母過世後，他發現自己有照顧人的熱忱，決定返回家鄉南投服務，從機構照服員到社區照服員，現在擔任南投縣魚池鄉大林村巷弄長照站站長。

廖本源說，長輩參加社區活動可延緩老化、失能，原本每周五天的巷弄長照站課程，因疫情暫停了五個月，照服員也無法進行家訪，不少長輩失能情況嚴重，甚至有憂鬱等身心問題，近期復課後，觀察到原本亞健康的長輩嚴重衰退，但又不忍心送這些老人家到機構，因此仍盡量留在社區，若需要就醫治療，也會適時介入與家屬溝通。

今年「長照2.0創意微電影創作競賽」將近100件作品參賽，共有6件作品獲獎，首獎作品「愛在長照 照常微笑」以寫實風格的視覺及敘事結構，貼身紀錄居家照顧服務員工作內容、與個案及家庭照顧者間的相處互動，描繪出照顧服務員提供的不僅是身體照顧、更是心靈上的支持，展現長照服務的重要價值，獲得評審一致肯定。

貳獎「在依舊溜溜後的您」以饒舌歌曲串聯長照服務內容，跳脫嚴肅框架，以活力讓年輕人注意長照議題；參獎「守護故鄉的ㄚ伯」，呈現巷弄長照站的阿伯照顧服務員，深入關懷社區長輩，展現照服員的熱情及使命感。

佳作3件分別為「老人不老，時光不老」以兒子旁白角色紀實刻畫父親因撥打1966長照服務專線諮詢後，轉變生活邁向精彩人生、「長照對決」結合台灣傳統技藝布袋戲角色闡述長照服務，不僅帶有趣味且兼具創意、「我也想替妳分擔一些」以寫實手法描述家庭照顧者起初之焦慮與不安，至使用長照2.0服務後的轉變，正面傳達長照服務支持家庭照顧者，能有效減輕照顧壓力。