基捷路線定案！南港到八堵段共13站 2023年第4季動工

基隆捷運爭議不休，交通部長王國材與台北市長柯文哲今天終於會面討論路線，會中取得共識「基捷的汐東線將延伸到北捷環狀線東環段」。交通部稍早也公布路線圖，王國材說，「路線已大致定案」、「整個路線柯都同意了」，指這張就是共識的圖，尾端則留給未來延伸。按照交通部規畫，南港到八堵段共有13站，總經費425億元，順利的話2023年第四季、年底前可動工，工期約九年，預計2032年完工。

據交通部規畫，基隆捷運優先推動第一階段從南港到八堵，為中運量捷運，共13站，分別是八堵站、七堵站、六堵站、百福站、北五堵站、保長坑站(1)、保長坑站(2)、汐止區公所站、汐科站、樟樹灣站、南陽大橋站、南港展覽館站、南港站。路線長度16.05公里，經費為425億元，與汐東捷運整合，共用社后機廠。

基隆捷運路線圖。圖／交通部提供

至於台北端配合東區門戶計畫，採地下延伸南港站，南港到樟樹灣站採地下段，長度約3.7公里；另配合基隆河谷廊帶發展、大汐止產業發展策略，基隆及新北市府所提北五堵到八堵段及汐科到北五堵段，優化深入市區。至於第二階段八堵到基隆段，則待取得共識留台鐵或捷運後才推動，若蓋捷運幾乎為高架路段。

面對柯文哲喊話八堵到基隆段路線「就講實話、不要給人們不切實際的期望」」，以及希望屆時捷運站轉乘時能直接走到對面換車，還有指東環段470億做不起來，王國材受訪時僅說，今天已跟三位市長取得共識，細節留給鐵道局處理。他強調，都講好往下走，共識已經有了，細節幕僚討論。其他不便多做回應。

先前柯文哲曾批基隆捷運根本是個騙局，王國材為此與他數度交火，甚至批柯是「健忘症」，直指忘記去年四長會議的結論，雙方砲火猛烈。據悉，為避免隔空交火狀況重演，對於柯的質疑，王將不再逐一回應，希望有了共識就趕緊往下走。

今天參與王國材與柯文哲會談的人士則透露，會議一開始的氣氛有些嚴肅，後來才有些討論，當然中間有些不同意見溝通，不過最後就是有達成共識。

對此，王國材說，一開始柯文哲對基隆輕軌變捷運、路線變更等情況確實有所質疑，一度發生較激烈言辭交鋒，但經向柯說明，這是百年大計建設，規畫階段本需不斷優化，加上舉例說柯在2014年就任市長前，也曾與林右昌共同支持板南線延伸到基隆，這路線就跟現在基隆捷運大致相同。於是雙方團隊經過1小時溝通後後，基隆捷運路線終於有了共識。