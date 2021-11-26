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乘著阿嬤的勇氣前行！首座慰安婦博物館阿嬤家新館開幕
台灣首座慰安婦博物館「阿嬤家—和平與女性人權館」歷經財務、租約到期，去年底宣布休館遷址後，位於台北市承德路三段的新館今正式營運，往後於每周二至周六上午10點至下午5點開放，票價30元，館內分為常設展區及特展展區。
婦援會從1992年起展開慰安婦調查服務至今，保存5042件慰安婦的相關影音、書籍，以及730件文物，並在2016年12月在大稻埕成立台灣首座慰安婦博物館，紀念並傳承這段真切的歷史，去年底卻因財務虧損、租約到期因素，博物館關館遷址。
婦援會執行長杜瑛秋表示，新館常設展以被害人觀點出發，用阿嬤的生命故事來呈現，特展則將阿嬤的故事與當代議題結合，在10月27日已率先試營運，一個月來總共232人到訪，還有一個人來了5次、一個人來了3次，民眾表示這裡值得一來再來，聆聽阿嬤的故事，也感受沉浸式的展場氛圍。
婦援會董事長葉德蘭則表示，重新開館的阿嬤家即使空間較小，但婦援會的心願非常大，慰安婦或是軍事性奴隸是人權更是性別暴力問題，在阿嬤堅毅的勇氣帶領之下，婦援會時時不敢鬆懈。
前立委、律師尤美女表示，性別暴力從未停止過，只是換個形式在不同時空出現，有些國家依然對女性的暴力、人口販運依舊猖獗，今天阿嬤家不只代表阿嬤們，也有歷史意義的傳承。和平是什麼？和平是以人權為基礎、每個人都能互相尊重時，和平就會實現，願大家乘著阿嬤們的勇氣攜手邁進。
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