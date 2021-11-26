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乘著阿嬤的勇氣前行！首座慰安婦博物館阿嬤家新館開幕

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣第一座「慰安婦」博物館，「阿嬤家一和平與女性人權館」，因財務、疫情還有租約到期的影響下，在去年11月宣布暫時休館。歷經一年的努力，加上各方協助以及支持下，阿嬤家新館於11月26日開幕。記者林伯東／攝影
台灣第一座「慰安婦」博物館，「阿嬤家一和平與女性人權館」，因財務、疫情還有租約到期的影響下，在去年11月宣布暫時休館。歷經一年的努力，加上各方協助以及支持下，阿嬤家新館於11月26日開幕。記者林伯東／攝影

台灣首座慰安婦博物館「阿嬤家—和平與女性人權館」歷經財務、租約到期，去年底宣布休館遷址後，位於台北市承德路三段的新館今正式營運，往後於每周二至周六上午10點至下午5點開放，票價30元，館內分為常設展區及特展展區。

婦援會從1992年起展開慰安婦調查服務至今，保存5042件慰安婦的相關影音、書籍，以及730件文物，並在2016年12月在大稻埕成立台灣首座慰安婦博物館，紀念並傳承這段真切的歷史，去年底卻因財務虧損、租約到期因素，博物館關館遷址。

婦援會執行長杜瑛秋表示，新館常設展以被害人觀點出發，用阿嬤的生命故事來呈現，特展則將阿嬤的故事與當代議題結合，在10月27日已率先試營運，一個月來總共232人到訪，還有一個人來了5次、一個人來了3次，民眾表示這裡值得一來再來，聆聽阿嬤的故事，也感受沉浸式的展場氛圍。

婦援會董事長葉德蘭則表示，重新開館的阿嬤家即使空間較小，但婦援會的心願非常大，慰安婦或是軍事性奴隸是人權更是性別暴力問題，在阿嬤堅毅的勇氣帶領之下，婦援會時時不敢鬆懈。

前立委、律師尤美女表示，性別暴力從未停止過，只是換個形式在不同時空出現，有些國家依然對女性的暴力、人口販運依舊猖獗，今天阿嬤家不只代表阿嬤們，也有歷史意義的傳承。和平是什麼？和平是以人權為基礎、每個人都能互相尊重時，和平就會實現，願大家乘著阿嬤們的勇氣攜手邁進。

房子以及皮箱串聯家的意象，象徵劫難後終於回到家的溫暖以及封閉自我的衝突。記者林伯東／攝影
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阿嬤們的藝術創作更代表人生過程中面對歧視的辛酸，經過藝術工作坊之後擁抱傷痛、接納過去。記者林伯東／攝影
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阿嬤 慰安婦 人權

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