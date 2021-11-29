電子票證數位綁定振興五倍券 ｉ郵箱寄件郵資享優惠

撰文 / 簡銘佑

中華郵政公司為推廣「數位振興五倍券」政策，即日至111年4月30日舉辦「數位振興五倍券，ｉ郵箱加碼送」國內包裹寄件優惠促銷活動，只要使用有「數位綁定」振興五倍券的愛金卡及一卡通，在ｉ郵箱支付寄件郵資，每件可享郵資優惠10元，依儲格大小，優惠資費僅需50至60元。

i 郵箱全台擁有2400座據點，是寄取郵件的最佳選擇。 圖／中華郵政提供
i 郵箱全台擁有2400座據點，是寄取郵件的最佳選擇。 圖／中華郵政提供

中華郵政公司表示，ｉ郵箱自助寄件方便省時，寄件前請先前往EZPost郵寄便網站登錄收、寄件人資訊，即可取得一組郵件號碼及4位數驗證碼，將郵件封裝完妥後，攜至鄰近ｉ郵箱寄件，支付郵資時選擇已數位綁定電子票證支付，優惠期間內均可享郵資折扣。

中華郵政公司特別提醒，電子票證數位綁定過程因資料更新具有時間差，「數位綁定」振興五倍券後第3個(含)工作日起算之電子票證方適用本優惠活動。

中華郵政公司在全國郵局、學校、社區及捷運站等處已布建2,400座「ｉ郵箱」，提供民眾24小時全年無休的自助取、寄郵件服務，落實無接觸科技防疫理念，歡迎民眾多加利用，享受專屬加碼優惠，i郵箱設置據點請至中華郵政全球資訊網查詢。

i郵箱網站：https://ezpost.post.gov.tw/ibox/

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