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精神患者改由法官決定就醫 醫師：安全網恐越補越大洞

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
社會暴力事件頻傳，南投警方加強臨檢，維護治安。圖／南投縣警局提供
社會暴力事件頻傳，南投警方加強臨檢，維護治安。圖／南投縣警局提供

社會暴力事件頻傳，社會安全網被批評漏洞百出。衛福部討論修正精神衛生法將「強制住院」從專家審議會決議，改由法官裁定執行。衛福部草屯療養院醫師沈政男說，強制住院流程已經太繁瑣，再改由法官判定，需要住院病患可能在急診就被送走，病情未改善就回到社區，恐讓社會安全網越補越大洞。

沈政男在臉書發文表示，精神衛生法修正，強制住院與否將改由法官認定，原因是從保障人權觀點來看，限制人身自由只能由法官來決定。然而，從防疫規定，現在被檢疫或隔離，14天不能外出，為什麼不是由法官決定？「法官保留」（將裁定權留給法官），不必這樣無限上綱。

若不知道精神衛生法該怎麼修，或者有沒有侵害人權的疑慮，可以參考傳染病防治法。保障病患人權當然是一個價值，問題是還有保障就醫權與保障社會安全這些價值必須顧慮，因此在訂定精神衛生法與傳染病防治法的時候，必須兼顧這些價值。請問，現在的強制住院專家審查，在保障病患人權上，有什麼疏漏嗎？

事實上，台灣強制住院人數比起十幾年前，大幅降低好幾倍，甚至引來「強制住院流程太繁瑣」的批評。若改成「法官保留」，流程更加繁瑣，只怕強制住院人數又會繼續下降，造成更多需要住院的病患又被從急診送走，病情還沒改善就回到社區。這對所謂社會安全網，是補破洞，還是越補越大？

事實上設立專責司法精神病院也沒有必要，那是歐美沒有長期慢性精神病房的做法，必須另外設置機構來長期留置觸法的精神病患，而台灣隨時都有兩萬張慢性床位，裡頭都是以院為家，連過年也回不去的病患。

只要把現有精神科醫院的精神病房，改建成一般司法精神病房，就可以照顧大部分司法精神病患，其他合併嚴重人格疾患或者嚴重暴力傾向者，則由特殊司法病房單位照顧。

事實上許多司法精神病患也不必集中治療與照顧，而是跟一般精神病患住在同一個病房就可以。從治療的觀點來看，這才是比較符合常態的治療環境。

司法 人權

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