報時光電影迷情NFT 帶你回顧活色生香的1950年代

說起1950-1960年代的臺灣電影生活，你會想起什麼呢？專注於知識內容轉化、老派生活塑造的「報時光」，近日也加入火紅的元宇宙與NFT浪潮，聯手國內最大NFT平台「Jcard這咖」合作推出「時光大戲院」電影報版NFT，並已發行「熱情如火」、「當代瞳鈴眼」等包含國際巨片與本土台語電影主題的NFT系列，獲得熱烈好評。「報時光」緊接著將在11/30（二）推出最新一波NFT收藏：「電影迷情」，這次將以1950-1960年代令人眼紅心跳的艷情電影為題材，帶領粉絲回到時光彼端那些令人意亂情迷的故事。

資深影迷可能知道1970年代起逐漸興盛、專以異色電影為主要訴求的戲院如白雪、樂樂、白宮、快樂等，但若將時間前推至1950-1960年代，台灣影迷已能在戲院欣賞許多令人臉紅心跳的各國電影。其中有像《我怎麼辦》、《誰教妳》這類被包裝成「兒童不宜」的歐美衛教片；有如《凡爾賽宮豔史》這樣因筆觸詼諧、涉及後宮秘辛而被冠上「艷史」頭銜的電影；亦有著名豔星碧姬芭杜(Brigitte Bardot) 主演的重點新片。在那個電視不普及的年代，影迷們甚至可在電影院裡欣賞以世界各地夜總會表演為主題，剪輯而成的集錦紀實片；在閤家觀賞的五光十色之外，自然也有口味比較「成人」的軟玉溫香。