身體痠痛硬邦邦？熱議痠痛改善妙方有這些

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「痠痛」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大痠痛部位網路聲量排行，以及肩頸痠痛的六大改善方式有哪些。

現代人生活忙碌緊湊，因此時常出現身體緊繃、痠痛的情況，除了常見的手腳、肩頸痠痛外，許多上班族也因需久坐使用電腦，所以時常有腰痠背痛等問題，民眾除了可透過改善生活習慣外，也可尋求專業的醫療幫助，舒緩身體緊繃的壓力！

現代人痠痛問題多，久坐姿勢要注意！

運動後乳酸堆積、肌肉發炎或拉傷等狀況皆可能會引起身體的痠痛感，觀察網友熱議的身體痠痛部位，可發現民眾在運動後「腿痠」、「手痠」的聲量討論最多。特別在居家防疫期間，不少民眾在家自行伸展腿腳筋骨，或到人煙罕至的山林步道健走之後，引發「腿腳」肌肉痠痛，因此常見民眾上網請益「健身後，腿真的痠爆，大家都怎麼克服？」等問題，許多熱心網友紛紛留言分享自己的小撇步，像是「練完一定要拉筋啊」、「泡熱水滿有用的」等。

痠痛部位TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

相較於運動後引發的肌肉痠痛，現代人也常有「肩頸」、「腰背」的痠痛困擾，像是有民眾提到「求救！肩頸痠痛到好厭世…到底該怎麼辦」，讓許多心有戚戚焉的網友表示「求解+1」。上班族網友也提到自己久坐在辦公桌前常「腰痠背痛」，並直呼「根本是職災吧…腰真的好痠」等，皆引發民眾熱議。

肩頸痠痛有解方？網提六大改善法

網友對於「肩頸痠痛」的問題也提出許多妙方，其中不少人表示透過「穴道按摩」可促進血液循環，讓肩頸放鬆，除了前往按摩店消費放鬆，有些人則會購入一台肩頸按摩器，像有網友分享「上個月買了肩頸按摩器，真的好舒服，每天都用」，讓許多躍躍欲試的人表示「感覺好讚，比按摩店省錢」，但也有民眾提醒「頸部有很多神經跟血管，用的時候真的要小心」等。

肩頸痠痛改善方式TOP6網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而最基本又省錢的肩頸痠痛改善方式莫過於「維持正確姿勢」，像是有網友分享「最近開始提醒自己要用對的姿勢用電腦，肩膀痠痛改善很多欸」，提醒大家用電腦時應避免駝背，盡量將腰桿打直。也有醫師發文提醒，民眾在家看電視時，應避免癱坐在沙發上，因脖子過度前曲也容易導致肩頸痠痛。

除了上述方式，有些民眾也會以「藥物貼布」或是「物理復健」等療法，來舒緩痠痛問題，如網友提到「試了好多方法，還是看醫生做復健最有用」等，認為若痠痛問題長久未改善，尋求醫師協助也是其中一種辦法。

忙碌緊繃的現代人多少都會碰上身體痠痛的狀況，雖然網路上有許多方法可參考，但還是需依照自身狀況進行評估，並適時尋求專業醫師的協助！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》