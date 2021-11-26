美廉社、foodpanda打造「數位柑仔店」！最快19分鐘到貨

看準後疫情時代宅經濟熱度不減，加上外送平台握有「一點即送」且無接觸送餐的防疫關鍵，美廉社獨家攜手即時外送平台foodpanda ，雙方合力打造「數位柑仔店」。美廉社首次大規模推進數位功能店，藉由15年深耕社區鄰里的在地優勢，結合城鎮佈點完善的數位外送服務平台，展店策略往線上雲端邁進，具體落實美廉社「離家近」的品牌核心理念，全面打造消費者「一點即送」的鮮食雜貨生活圈，不用出門、打開foodpanda進入「生鮮雜貨」點選美廉社，動動手指就能一站購足民生用品，最快19分鐘疾速到府。

三商家購董事總經理邱光隆表示，美廉社過去在社區巷口就能看見，未來也將朝這個目標持續努力深耕台灣7761個村里，預計在2023年完成1,300間門市布局，每5個村里就有1家美廉社。此次與 foodpanda獨家結盟打造數位柑仔店，將原先服務半徑從250公尺瞬間打通到5公里，讓消費者想走、看、逛就選擇到巷口美廉社，想宅、家、點就上數位柑仔店。

服務零距離的「數位柑仔店」將在2022年達到在地服務滲透率30%，也就是說將有3成美廉社門店兼具外送服務。此次獨家合作締盟，也將讓美廉社的消費輪廓更加年輕化。在消費者最重視的收貨時間上雙方更精益求精，目前於「數位柑仔店」下單到收貨最快19分鐘，其中歸功於小巧精實的美廉社坪數有利門市人員可以快速撿貨，搭配foodpanda的強大營運動能、外送夥伴即時到店取貨，打造完美供應鏈。

foodpanda表示，目前foodpanda服務覆蓋率已達到全台90%人口，於21個縣市提供外送服務，結合美廉社深入鄰里的在地優勢，將美廉社商品快速送到每一個消費者家中，可謂強強聯盟齊心進攻宅經濟。