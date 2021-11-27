天冷也不怕手腳冰冷，這些食物暖身又祛寒！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「抗寒暖身」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大暖身物品以及十大暖身食物網路聲量排行。

近期天氣逐漸變冷，面對氣溫驟降，許多民眾開始為了抗寒做準備，而除了將衣櫃換季外，還可以準備一些抗寒小物，或是吃一些暖身溫補的食物來禦寒。

暖暖包環保問題引熱議 發熱衣「這樣」穿最暖

隨著冷空氣一波波來到，不少易攜帶的暖身小物，像是「暖暖包」及「暖手寶」等物品備受關注，其中以「暖暖包」討論最為熱烈，除了因方便且便宜外，暖暖包的環保問題也受到不少民眾的關注，如有些網友提出「要環保就不要用拋棄式的暖暖包」等想法，但也有網友以「暖暖包裡的鐵粉可以加到盆栽裡做培養土」作為回應，皆引發熱論。而用途類似暖暖包的「暖手寶」則是內建能自行發熱的充電式小物，因此可以重複使用，便有網友表示「去年暖暖包買不到之後，我們就直接買暖手寶了」等，認為是一個可以取代暖暖包的好物之一。

暖身物品TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另方面，「發熱衣」也是網友推薦的禦寒必備品，許多民眾會分享自己冬天的穿搭，並表示底層會先穿發熱衣再加上多層次的洋蔥式穿法，就足以應付冬天的寒氣。不過發熱衣的美感問題也引發討論，日前有民眾發文詢問「穿發熱衣錯了嗎?」，表示有些人單穿發熱衣，引來部分民眾覺得就像「衛生衣外穿」，此文一出，引發大批網友回覆「穿發熱衣才看起來瘦，因為不用穿很多件」、「發熱衣穿在裡面誰會看到？」，但也有網友認為「發熱衣真的醜」等，可見冬天要如何「穿得暖又穿得美」也是民眾相當關注的話題之一。

人氣溫補食材，祛寒「生薑」奪聲量第一

除了暖身小物，從「吃」開始保暖身體也是不錯的滋補暖身方式。觀察網友熱議的溫補暖身食材，以可加入料理做提味的「生薑」聲量最高。生薑因富含薑辣素等能祛寒暖身、促進血液循環的營養素，因此備受討論，不少網友表示生薑的好處多多，提到「薑真的很棒，可以驅寒又能養生，料理必備的一項食材」、「薑的功能真的是非常多」等，但也有網友提醒吃太多會刺激胃部，應適量吃。

網友熱議10大暖身食物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而「羊肉」及「牛肉」等紅肉也是網友熱議的暖身食物，有許多人喜歡在冬天來上一鍋「羊肉爐」，因此適合冬天補身用的「羊肉」便備受討論，有網友就表示「天氣比較冷真的很適合吃羊肉爐，因羊肉本身就是祛寒溫補的食物」、「體質較寒者可多攝取羊肉」等；而「牛肉」則是能養血又補腎，也是很好的溫補食材之一，因此許多人會在寒冷的天喝一碗牛肉湯補身，有網友就大讚「天冷喝暖暖的牛肉湯，很幸福」等。

隨著冬天冷氣團報到，怕冷的人除了可以開始準備一些暖身的小法寶，也可以吃一些暖身產熱的食物，在寒日中幫助自己全身暖呼呼！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》