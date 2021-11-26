鴨價暴漲近3成創歷年新高 有薑母鴨店悄悄喊漲

氣溫驟降，薑母鴨開始熱賣，鴨價卻直直漲，至目前產地價每台斤飆破50元，創下歷年來最高，鴨農說，主要是飼料漲價和鴨生育率降低，鴨量不足，漲價只是反映成本，並無多賺。部分薑母鴨已小漲20元，小吃業者則苦撐暫時不漲，但強調明年春節前鴨價再不回穩只好調漲。

近來天氣冷颼颼，鴨價卻一路上揚，平常鴨價每台斤約2、30元，今年7月起出現每台斤40多元的高價，沒想到一路飆漲，到目前產地價已破50元大關，漲幅近3成，尤其正值薑母鴨旺季，鴨價暴漲令業者大感吃不消。

虎尾老牌鴨肉麵線館老闆王振龍說，當歸鴨肉麵線每碗50元，已6、7年沒漲價，鴨肉從今年7月進貨價從每台斤57元就一路漲，成本壓力大增，但為維護顧客，決定先撐一陣子，沒想到鴨價持續飆漲到目前已達每台斤約70元，是前所未見也難以承受，若到農曆過年前不回跌，勢必要調漲。

「今年是有史以來最高價」中華民國水禽促進發展協會理事長也是芳源畜牧場負責人吳祥斌直言，今年玉米飼料每公斤漲約5元，平均每1公斤的鴨得增加約10元飼料成本。除了飼料貴，氣候造成種鴨生育率下降，鴨量大減，加上疫情外帶烤鴨大賣，市場供不應求，鴨價才一直漲，這也只是反映成本，鴨農並無多賺。

鴨價居高不下，已有業者已撐不下去了，雲林一家知名的薑母鴨店，最近每份薑母鴨從330元調漲至350元，業者說，鴨肉小吃是以公斤論價進貨，不僅鴨肉每公斤漲了30元以上，中藥材也漲，其實微調20元也無法彌補成本的增加，許多食材漲價壓力，都是業者自行吸收，為了生意這也是沒辦法的事。