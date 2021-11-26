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抗癌不孤單！ 「畫」出抗癌心路 獎金最高2萬元

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
癌症希望基金會與多個單位攜手舉辦「第九屆彩繪希望」比賽，第一名可獲得2萬元獎金。圖／癌症希望基金會提供
癌症希望基金會與多個單位攜手舉辦「第九屆彩繪希望」比賽，第一名可獲得2萬元獎金。圖／癌症希望基金會提供

癌症至今仍是台灣十大死因之首，面對抗癌之路，癌友常感到絕望、沮喪。癌症希望基金會與多個單位攜手舉辦「第九屆彩繪希望」比賽，希望所有與癌同行的癌友，能將抗癌路上的心情與感受，透過畫筆描繪，向世人宣告「我已打開門，並看到不同風景」。而比賽最高可獲得2萬元的獎金。

根據國健署109年公布的十大癌症，依序分別為肺癌、肝癌、大腸直腸癌、乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌以及卵巢癌。

癌症希望基金會指出，面對未知的抗癌路，心情難免會緊張、擔心，有時可能也因為治療不如預期感到沮喪。但是對抗癌症的道路上「心力與體力一樣重要」。期盼能透過「第九屆彩繪希望」比賽，讓走在抗癌路上的鬥士在藝術創作中，暫緩放下壓力。

●第九屆彩繪希望比賽

收件時間：即日起至2021年12月31日止（以郵戳為憑）

參加對象：罹癌病友、癌症病患親友、醫療團隊（醫師、護士、社工、志工等醫療從業人員）

作品規格：以「揮灑生命畫筆的光與熱」為精神創作，繪畫內容不限，人物、景物、事物皆可

參賽作品以須為平面畫作(油畫、水墨、版畫、水彩、素描、粉蠟彩等，但不包括電腦繪圖），尺寸需小於60.5×50公分公分，並附上作品名稱及100字以內(含標點符號)的作品說明

收件方式：

線上報名，並上傳兩份所需文件後，將實體畫作於報名截止日前寄至 『10058台北市中正區八德路一段46號3樓之2 - 第9屆彩繪希望』收（以郵戳為憑）

※注意事項：作品請勿折疊或裱框，並將其平鋪以兩張硬紙板固定，以防水材質包裝寄送，若未自行包裝安全，運送過程所遭致之損失，由參賽者自行負責。

獎項：分癌症病友、病患親友及醫療團隊三組，每組選取前三名及佳作五名。

第一名：2萬元

第二名：1萬元

第三名：5000元

佳作：獎座

活動詳情可至癌症希望基金會官網： https://reurl.cc/NZ8eDk

癌症 抗癌 攝護腺癌

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