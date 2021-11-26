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太魯閣7座山屋床位全面開放 山友搶申請

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣奇萊東稜山屋。圖／太管處提供
太魯閣奇萊東稜山屋。圖／太管處提供

疫情趨緩，太魯閣國家公園管理處轄內7座山屋共167個床位，今天起全數恢復開放，太管處依系統申請順序遞補，12月已有逾千支登山隊近9000人提出申請，核准4000多人。

太魯閣國家公園生態保護區山屋及床位數為黑水塘山屋 8床、成功山屋 34床、成功二號堡 10床、奇萊山屋 8床、雲稜山屋 55床、審馬陣山屋 12床、南湖山屋 40床，供山友申請入住。

5月中旬疫情緊張3級警戒時， 山屋全面關閉，後來視疫情狀況逐步放寬，10月初調整到開放半數，太管處再宣布今天起全面恢復。

太管處統計，在疫情降級後，申請山屋人數迅速增加，9月僅3000多人申請，10月就有1萬1080人報名，11月再提高到1萬2227人申請，因床位減半核准人數為2323人。12月至目前為止，共1142隊、8990人提出申請，准核355隊4033人。

太管處表示，今天恢復住宿承載量後，原本預控的半數山屋床位全部釋出，連同獲核准但因故取消入園的名額，都依照入園申請順序遞補。

太管處提醒，因申請進入太魯閣生態保護區的山友很多，若確定無法依照申請時間入園，請務必在原入園日前一天下午3時前自行上網取消，違者將不予入園許可6個月。此外，園區內通風良好、無人潮聚集處能保持社交距離，可暫免戴口罩，但仍應隨身攜帶口罩及防疫用品，做好個人衛生與清潔消毒。

太管處表示，在園區內通風良好且無人潮聚集處，能與他人保持社交距離時暫免佩戴口罩，但仍應隨身攜帶口罩、自備防護清消用品、強化個人衛生與清潔消毒，並參考「登山健行活動防疫自主檢核表」落實登山安全與防疫風險自主管理。山屋用餐應分時分流，營地用餐應於戶外通風與維持社交距離。　

太魯閣雲稜山屋。圖／太管處提供
太魯閣雲稜山屋。圖／太管處提供

太魯閣國家公園 社交距離 疫情

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