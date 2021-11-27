秋冬賞楓正當時 全台熱門楓景特搜

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「賞楓」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的賞楓景點與時間。

台灣楓葉的季節大約落在11月至隔年1月之間，逐漸從黃綠轉紅的楓葉交織，這樣的美景絕對不能錯過，想要賞楓的你們，現在正是最佳時機，一起來探索全台各地的賞楓景點吧！

賞楓首選杉林溪 網友大推日式、歐式偽出國楓紅美景

觀察近一年的網路討論聲量，可以發現位於南投山中的「杉林溪森林園區」最受熱議，討論量遠遠超過其他景點。由於11月正逢園區內水杉、楓樹最美的季節，相互呼應美如畫的景緻吸引不少攝影愛好者，網友也紛紛讚嘆「色彩鮮紅美麗」、「搭配陽光取景美不勝收」。

全台Top10賞楓景點網路討論聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「福壽山農場」所栽種的「掌葉楓」在葉色的轉換上有更多的層次，造就出黃、綠、紅交織的美景，不少看過的網友表示「繽紛亮眼」，而位居討論聲量第二名。另外，園區內的松廬小木屋與楓葉互相輝映，創造的另一種雅緻風貌，也引起民眾大嘆「好有日式風情的感覺」。

而討論度第五名的「奧萬大森林遊樂區」位於南投，擁有大片自然散生楓葉美景，是不少人公認台灣首屈一指的賞楓勝地，許多網友關注「奧萬大情報站」臉書粉專的即時資訊，以便在楓葉轉紅時立刻啟程觀賞，並紛紛留言表示「我已經去回來了，好想再去，風景優美」、「好期待！」。

除了討論度前五名的知名賞楓景點外，全台各地仍有許多地方，有著美麗的楓葉景致，如第10名的「台北奧萬大樂活莊園」位於陽明山，以浪漫歐風造景躋身熱門景點之一，園內寬廣且楓紅映著潺潺流水，讓不少網友表示即使碰上塞車也要一睹美景。

看完了網友的討論後，應該還不過癮吧？現在就趕緊規劃屬於自己的秋季賞楓行程，親自去觀賞楓紅美景，記錄下這些美麗的秋天景緻吧。

觀看原文→ https://bit.ly/3oZ2eRH

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》