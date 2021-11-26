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61歲男雙眼外突斜視走路困難 手術矯正治好「脫窗」

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南基醫院眼科醫師周介仁表示，甲狀腺亢進會併發眼球外突、雙眼不對稱。圖／南基醫院提供
南基醫院眼科醫師周介仁表示，甲狀腺亢進會併發眼球外突、雙眼不對稱。圖／南基醫院提供

南投縣61歲莊先生今年雙眼出現畏光現象，後來惡化為眼球突出、斜視、疊影，他卻因疫情爆發擔心感染，不敢就醫。直到疫情趨緩才到南基醫院治療，醫師查出他因甲狀腺亢進造成眼球外突、兩眼不對稱才造成複視，幸好開刀矯正後，視力已逐漸恢復正常。

莊先生說，今年他發現只要光線較亮眼睛就睜不開，原以為只是工作太疲勞，但隨著時間過去，畏光不但沒改善，反而視力越模糊，且開始出現曡影狀況，不只無法騎機車，連走路都成問題，因為疊影嚴重，看物品一化為二，不知到哪一個是真的。他發現狀況不對，又碰到疫情大爆發不敢到醫院，直到疫情趨緩才趕緊就醫。

南投基督教醫院眼科醫師周介仁說，莊先生就診時，眼球呈現外突、一眼上一眼下、且兩眼都往內斜，就連要坐椅子上都要雙手碰觸才能坐下，經問診知道他是甲狀腺亢進患者，曾開刀切除甲狀腺。確認是甲狀腺亢進引起眼球外突、兩眼上下左右都不對稱。

患者右眼下、內直肌肥大，左眼上直肌肥大併內直肌肥大，導致雙眼呈現上下斜併內斜嚴重狀況，藥物已經無法矯正，必須做四條眼外肌肉的矯正手術才能恢復視力，患者手術至今2個多月，已無複視狀況，且視力恢復良好。

周介仁醫師說，會造成「複視」的原因包含甲狀腺亢進、神經病變及中風造成，因甲狀腺亢進併發這樣嚴重的案例很少見。他也提醒，平時要有節制使用3C產品、均衡飲食、多讓眼睛休息，才能保護靈魂之窗。

南基醫院眼科醫師周介仁表示，甲狀腺亢進會併發眼球外突、雙眼不對稱。圖／南基醫院提供
南基醫院眼科醫師周介仁表示，甲狀腺亢進會併發眼球外突、雙眼不對稱。圖／南基醫院提供
南基醫院眼科醫師周介仁表示，甲狀腺亢進會併發眼球外突、雙眼不對稱。圖／南基醫院提供
南基醫院眼科醫師周介仁表示，甲狀腺亢進會併發眼球外突、雙眼不對稱。圖／南基醫院提供

甲狀腺 疫情 視力

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