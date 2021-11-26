快訊

變種病毒威脅增 跨年鬆綁措施延至下周公布

Nu病毒突變來勢洶洶！南非等6國入境不適用7+7 直接進檢疫所

基捷剛有共識！林右昌突襲金安獎與侯王合體 親曝原因

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
基隆市長林右昌今天出席金安獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。記者曹悅華／攝影
基隆市長林右昌今天出席金安獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。記者曹悅華／攝影

基隆捷運議路線遲未定案，今天上午交通部長王國材與台北市長柯文哲終於會面，取得共識汐東段要延伸到環狀線東環段。王國材和新北市長侯友宜下午都預定出席金安獎頒獎，未料基隆市長林右昌中午「突襲」宣布出席。對此，林右昌說，他剛好議會有空檔，來鼓勵同仁辛苦。

林右昌出席金安獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。針對柯文哲早上拋出新方案，他說，早上王國材跟柯文哲見面是很正式結果，有點像柳暗花明又一春、撥雲見日感覺。他說，基捷解決基隆跟新北還有台北交通問題，還可以解決內湖塞車問題，很開心柯提意見，基隆跟環東線進一步銜接，是支持的，對基捷效益更高。

媒體追問，是否認為柯文哲最終目標是環東線？林右昌說，不做其他揣測，城市有好的發展、有好的結果，都是好的、正向的。

針對基捷預算可不可行？林右昌說，鐵道局正進行最後綜合規畫，尊重專業跟鐵道局評估及結論，相關技術形式、路線、經過場站，對經費上都有影響，尊重專業考量。

媒體問是否有規畫要跟柯文哲見面破冰？林右昌說，沒有什麼破冰問題，就事論事把問題釐清，過去柯文哲認知了解上有些落差跟誤會都不重要，最重要是跟王國材達成共識，很開心。

對於為何突然出席金安獎頒獎，林右昌說，基隆得到金安獎第二組第一名的名次，自己本來有議會，但議會議程有空檔就親自參加。他說，他很重視金安獎，基隆城市建設在這幾年有大幅進步，市中心交通跟人本環境有大幅轉變，過來就是接受喜悅，二方面肯定和支持同仁辛苦。

基隆捷運 林右昌 柯文哲

延伸閱讀

王國材柯文哲基捷共識 林右昌開心：柳暗花明撥雲見日

影／柯文哲王國材會談 基捷雙方有共識

見面先擊肘 柯文哲與王國材會面談基捷

柯文哲、王國材面對面談基捷 汐東線擬接環狀線

相關新聞

健保給付藥價明年調整 心臟血管、神經系統用藥都調降

為健全健保藥品給付，中央健保署宣布，明年起調整6645款藥品價格，調降前三名分別為心臟血管用藥、神經系統用藥、全身性抗感...

拒絕靠爸的聯華神通第三代 拍《美國女孩》問鼎金馬

第58屆金馬獎頒獎典禮即將舉行，一口氣入圍最佳劇情片等7大獎的《美國女孩》，也在影展觀眾票選排行榜上，持續9天蟬聯第一。

今年冬季冷不冷？ 氣象局展望：估1到3個寒流襲台

中央氣象局今天舉辦冬季展望記者會，未來一季（12月到明年2月）平均氣溫接近正常，雨量則以正常至偏少的機率較大。此外，根據...

令人稱羨！ 北捷不受疫情影響 年終可領4.4個月

台北市議會審查北捷預算，過去北捷的年終獎金，最高可領4.4個月，今年雖然受疫情影響，北捷仍有機會達到法定稅前盈餘加10%...

8旬嬤腎臟梗塞急速萎縮 醫查竟是因心房顫動沒治療

80歲阿嬤長期有高血壓及心律不整的問題，一次腹痛送急診，經電腦斷層檢查後發現是右側腎臟梗塞，範圍已擴及整個腎臟，以抗凝血...

61歲男雙眼外突斜視走路困難 手術矯正治好「脫窗」

南投縣61歲莊先生今年雙眼出現畏光現象，後來惡化為眼球突出、斜視、疊影，他卻因疫情爆發擔心感染，不敢就醫。直到疫情趨緩才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。