基捷剛有共識！林右昌突襲金安獎與侯王合體 親曝原因

基隆捷運議路線遲未定案，今天上午交通部長王國材與台北市長柯文哲終於會面，取得共識汐東段要延伸到環狀線東環段。王國材和新北市長侯友宜下午都預定出席金安獎頒獎，未料基隆市長林右昌中午「突襲」宣布出席。對此，林右昌說，他剛好議會有空檔，來鼓勵同仁辛苦。

林右昌出席金安獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。針對柯文哲早上拋出新方案，他說，早上王國材跟柯文哲見面是很正式結果，有點像柳暗花明又一春、撥雲見日感覺。他說，基捷解決基隆跟新北還有台北交通問題，還可以解決內湖塞車問題，很開心柯提意見，基隆跟環東線進一步銜接，是支持的，對基捷效益更高。

媒體追問，是否認為柯文哲最終目標是環東線？林右昌說，不做其他揣測，城市有好的發展、有好的結果，都是好的、正向的。

針對基捷預算可不可行？林右昌說，鐵道局正進行最後綜合規畫，尊重專業跟鐵道局評估及結論，相關技術形式、路線、經過場站，對經費上都有影響，尊重專業考量。

媒體問是否有規畫要跟柯文哲見面破冰？林右昌說，沒有什麼破冰問題，就事論事把問題釐清，過去柯文哲認知了解上有些落差跟誤會都不重要，最重要是跟王國材達成共識，很開心。

對於為何突然出席金安獎頒獎，林右昌說，基隆得到金安獎第二組第一名的名次，自己本來有議會，但議會議程有空檔就親自參加。他說，他很重視金安獎，基隆城市建設在這幾年有大幅進步，市中心交通跟人本環境有大幅轉變，過來就是接受喜悅，二方面肯定和支持同仁辛苦。