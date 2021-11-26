偏鄉就醫難「忍」反成習慣 北醫附醫巡迴醫療助石碇區

除非不得已，不然小病就是「忍」。68歲的黃先生，長年居住在石碇，而整個石碇沒有一家診所，只仰賴衛生所提供服務。感冒幾乎都靠自身免疫力「自癒」，近期只有因為腳跟骨頭斷裂，痛到受不了，才開車到台北醫學大學附設醫院就醫。他說，以前也不知道要看哪一家醫院，106年開始，北醫附醫在石碇開始巡迴醫療，才開始接觸，也因為巡迴醫療，找到自己有腎結石。

石碇雖然位在北台灣，至今仍屬於低度開發地區，占地約144平方公里，但一家診所都沒有，最近的診所還是必須要驅車約20分鐘左右至深坑就醫。如果沒有車子，就得等待一到二小時才一班的公車，若沒算準時間，只能再繼續消磨下去。

北醫附醫家醫科主治醫師陳宥達表示，北醫附醫從106年起，於石碇設置每周一次的巡迴醫療。他說，石碇光是「里」跟「里」之間，車程可能就落差一個小時，非常深山都還是有住人。偏鄉最常發生的疾病仍以慢性病為主，糖尿病、高血壓、高血脂等，都需要長期追蹤與關懷。

陳宥達表示，曾有一位老先生，在巡迴醫療時，被確診糖尿病，現場礙於儀器，沒辦法確定是否有視網膜病變，最終仍需要轉診至醫院就醫。後續巡迴醫療陸續添購眼底鏡、超音波等，希望能直接協助患者於當地就能獲得醫療，近期則是募到遠距醫療設備，能直接將超音波等資料，連結到北醫附醫，與專科醫師進行視訊會診。

陳宥達表示，對於偏鄉的居民而言，醫療距離他們真的很遠。即時有巡迴醫療的服務，與都會區相比，資源仍是大大落後。他也提到，曾有一位石碇的患者，在巡迴醫療時被發現肝腫大，正常應該是2到3公分，他卻長到15公分，經轉診至醫院治療，還是需要等候一段時間才能檢查。陳宥達也期盼未來針對偏鄉居民，轉診後可以開設綠色通道，增加就醫效率。

北醫附醫院長邱仲峯表示，北醫附醫巡迴醫療累計的服務量已超過3000人次，高齡化的社會更需要關心偏鄉長者健康的議題，透過遠距等方式，盼能提供偏鄉民眾全人的健康關懷。

衛福部醫事司司長劉越萍表示，衛福部從108年開始推動「智慧醫療區域聯防試辦計畫」，從台大醫院雲林分院開始試辦，希望能透過「區域聯防」、「遠距眼科」、「高危出院」以及「智慧傷口」等四項智慧醫療遠距服務模式。試辦成效佳，從今年10月起，擴展至全台，並且直接結合原本就已經架設好的緊急醫療網，將區域聯防的計畫，架設在全台14區。